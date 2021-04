El peligroso virus que ofrece Netflix gratis y toma el control de tu WhatsApp

Este malware puede responder por ti y así incrementar la propagación de distintos virus, además de robar datos personales.

Con 200 millones de suscriptores alrededor del mundo, Netflix es una de las plataformas que más se utilizan para realizar estafas en Internet. Por eso es que los hackers han llevado a cabo plataformas que dicen ofrecer este servicio de manera gratuita para capturar los datos de los usuarios más inocentes.

Ejemplo de esto es el reporte que realizó Check Point Research (CPR), sitio especializado en reportar los peligros que circulan en las tiendas de aplicación. Y en esta ocasión fue la Play Store de Android la cual alogó "Flix Online".

Esta aplicación no sólo era fraudulenta y no ofrecía los servicios que prometía, sino que también se encargaba de tomar los permisos del sistema necesarios para robar información sensible, además de poder responder los mensajes entrantes del móvil infectado.

Para eso "Flix Online", que logró más de 500 descargas en la Play Store, pedía un Permiso de Superposición, con lo cual puede situarse por encima de las ventanas de otras aplicaciones para robar credenciales de inicio de sesión y otra información sensible.

Además en su instalación pedía acceso para tener la Capacidad para ignorar la optimización de batería. Con esto puede evitar que Android cierre el malware cuando se active el ahorro de energía.

El funcionamiento del virus se hacía con el permiso de Acceso a la lectura y escritura de notificaciones, con lo que puede responder los mensajes de manera automática.

Si bien esta aplicación ya fue sacada de la Play Store, CPR alerta que puede volver en cualquier momento, y con otro nombre dentro de la plataforma de aplicaciones, por lo que la recomendación es no utilizar apps que ofrezcan gratis plataformas que son pagadas, ya que se exponen a perder datos personales, hasta el robo de las propias cuentas de WhatsApp.