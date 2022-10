El triste final del único sobreviviente a Jeffrey Dahmer: "Nunca más pudo recomponer su vida"

Tracy Edwards forcejeó con Dahmer, escapó y alertó a la policía, quienes posteriormente detuvieron al homicida.

La historia del asesino en serie Jeffrey Dahmer se ha hecho conocida gracias a Netflix, donde la producción "Dahmer – Monster: The Jeffrey Dahmer Story" ha sido de las más vistas en los últimos meses en el streaming.

Dahmer asesinó a 17 personas en 1978 y 1991 , para luego comerse parte de sus cuerpos y en algunos casos, tener relaciones sexuales con estos.

Sin embargo, hubo una persona que sobrevivió al asesino: Tracy Edwards. En el primer capítulo de la serie se cuenta la historia de cómo forcejeó con Dahmer, escapó y alertó a la policía, quien tras inspeccionar su departamento, encontró pruebas de los crímenes y arrestó al homicida.

Pero, ¿qué fue de la vida de Tracy Edwards? Un artículo del sitio Fox News, da algunos indicios. El mencionado medio entrevistó al ex abogado de Edwards, quien explicó que este testificó en contra del homicida en el juicio de 1992 pero que la traumática experiencia lo marcó para siempre: "Después de eso, nunca más pudo recomponer su vida . Abusaba de las drogas y bebía alcohol en exceso. No tenía hogar. Simplemente vagaba de un lugar a otro. Destruyó su vida. No sé cómo o qué pudo haber hecho para volver a armar las cosas", dijo Paul Ksicinski.

Netflix- VIGILANTE Lee También > "Vigilante": La nueva serie de misterio de Netflix basada en un caso real

El abogado explicó que conoció a Edwards en 2011, cuando este fue acusado de matar a una persona arrojándola desde puente en Milwaukee en una zona muy cercana a donde Dahmer cometió sus crímenes.

"Era, de hecho, un amigo suyo. Todos eran vagabundos y, desafortunadamente, abusaban del alcohol. Estaba tratando de sacarlo del puente. Las personas que lo habían visto realmente no tenían, en nuestro punto de vista, la mejor capacidad para ver lo que había sucedido", explicó sobre el caso.

Ksicinski dijo que su ex representando fue condenado a un año y medio de cárcel por el caso,. Asimismo, recalcó que pudo concluir que nunca tomó tratamiento sicológico por el trauma que vivió con Dahmer y que se refugió en el alcohol y las drogas.

"El trastorno de estrés postraumático es real... no es algo fabricado. Las personas sufren eventos increíblemente traumáticos, y es diferente para cada persona en términos de cómo lo manejan. No sabes por lo que ha pasado esa persona o cómo lo está enfrentando. Y podría ayudar a sepa eso antes de emitir un juicio", reflexionó.