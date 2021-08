Emma Stone podría seguir los pasos de Scarlett Johansson y demandar a Disney por "Cruella"

La actriz que protagonizó "Cruella" estaría analizando emprender acciones legales por el estreno de la película en Premier Access de Disney Plus.

Emma Stone estaría considerando demandar a Disney por el lanzamiento de “Cruella” en Disney Plus.

La decisión de la actriz estadounidense se da una jornada luego que Scarlett Johansson decidiera emprender acciones legales contra la compañía, por el estreno de “Black Widow” por Premier Access en la plataforma de streaming.

Lo anterior a raíz de perjuicios económicos ligados a los ingresos que recibe Johansson por la recaudación de la película en su emisión en cines y, tal como anticipó el abogado de Johansson, John Berlinski, la arremetida en tribunales de la actriz podría abrir camino a otras demandas, señalando que Disney “tiene la obligación legal de cumplir con sus contratos”.

Con ese cuadro, el ex editor de The Hollywood Reporter, Matt Belloni, reveló a Screen Rant que Emma Stone, protagonista de “Cruella” estaría considerando demandar a la compañía por el estreno simultáneo de la película en cines y en Disney Plus, el pasado 28 de mayo, a través de Premier Access.

“Se dice que Emma Stone, estrella de 'Cruella', está sopesando sus opciones” y es que si bien la crítica y recepción del público que recibió la película fue buena, sus ganancias por concepto de taquilla no fueron sobresalientes para lo que se esperaba.

De hecho, se especula que el lanzamiento híbrido habría tenido impacto en sus ganancias en los cines.

Por lo pronto, se desconoce si Stone emprenderá las acciones legales dentro de los próximos días y no se descarta que otras estrellas hagan lo propio.