La emotiva carta de niño al Viejito Pascuero donde le pidió recuperar los ahorros que le robaron

Santino, un niño argentino de 8 años, escribió la carta con la fe de tener los ahorros de su familia de vuelta y pidió además que los ladrones que entraron a su casa a robar los metan a la cárcel.

A esta altura del año, muchos niños ya le enviaron su carta al Viejito Pascuero para pedir sus respectivos regalos y que estos lleguen durante la noche de Navidad.

Sin embargo, el caso de un pequeño que escribió su carta a último momento tiene a todos emocionados debido a la simpleza de su petición.

Se trata Santino , un niño argentino de ocho años de edad, cuya familia fue víctima de un asalto en su casa en Misiones, donde perdieron la mayor parte de sus ahorros, según consignó TN.

Por esto, el menor no dudó en escribirle al Viejito para hacerle un pedido muy especial.

"Hola Papá Noel, te pido un favor, que nos entregues todos los ahorros que tuvimos y que vayan los ladrones la cárcel", escribió el niño en una hoja de papel, que luego dejó bajo el arbolito de Navidad.

Silvia, la madre de Santino, expresó que "no sé en qué momento la escribió porque mi casa era un caos. Me partió el corazón. No quiero que haya más nenes pidiéndole estas cosas a Papá Noel".

El robo ocurrió durante la tarde del martes cuando los dueños se encontraban fuera de su hogar. Estuvieron cerca de encontrarse con los ladrones pues cuando llegaron, se encontraron a dos personas a bordo de un automóvil rojo huyendo del sitio.