Empresa de alfajores y chocolates hizo broma por el Día de los Inocentes, pero salió mal, muy mal

Entre acusaciones de publicidad engañosa, disculpas e imputaciones legales terminó Havanna, la conocida empresa de alfajores y chocolates, tras una publicación en redes sociales donde decía estar regalando cajas con productos.

La empresa de alfajores y chocolates Havanna sufrió las consecuencias de intentar hacer una broma en el Día de los Inocentes.

Y es que durante este 28 de diciembre, en medio de la conmemoración del Día de los Inocentes, la compañía lanzó una publicación en Twitter, asegurando que regalaría cajas con productos a aquellos que lo solicitaran en Argentina.

"¡Para los que lo pidieron! Si en tu trabajo no recibiste caja navideña, déjanos tu CUIL y te mandamos una Caja Havanna", decía la publicación lanzada durante la mañana de este martes.

¡Para los que lo pidieron! Si en tu trabajo no recibiste caja navideña, dejanos tu CUIL y te mandamos una Caja Havanna. pic.twitter.com/cj1RMFiR7D — Havanna Argentina (@Havanna_arg) December 28, 2021

Sin embargo, pasado el mediodía se supo la verdad. No había caja. No había regalo . Pero lo que sí hubo fueron explicaciones, aunque no calmaron los ánimos de los que ya se habían ilusionado con recibir los productos.

"¡Feliz Día de los Inocentes! Ahora en serio. Entre los copados que participaron ¡vamos a sortear 5 cajas! ", señalaron, provocando reacciones de parte de los usuarios, que les reprocharon caer en publicidad engañosa y que incluso se estaba violando la ley de defensa del consumidor.

Al rato, la misma compañía sacó un comunicado ofreciendo disculpas. "siempre en la vida de las personas y en la de las empresas, los errores deben aceptarse para aprender de ellos. En primer lugar queremos pedirles perdón -sin atenuantes- a todos nuestros seguidores y consumidores por un sorteo que estuvo mal planteado . No hay excusa ni otra explicación".

"Queremos informar que a todos aquellos que nos hayan enviado su CUIL, tal como decía el tweet, tanto de manera pública como privada, antes de nuestro aviso de que se trataba de un posteo sobre le Día de los Inocentes, es decir, entre las 9:54 y las 12:21 del día de la fecha, les enviaremos una caja con productos Havanna, tal como decía el post original", agregaron, enfatizando en sus disculpas.

Pero eso no fue todo, ya que si bien buscaron ofrecer una solución y enmarcar en reglas el supuesto concurso, hubo quienes acusaron que en la publicación original no se mencionó ningún sorteo , por lo que seguían firmes en su postura de enviar la solicitud para que les hicieran llegar el regalo, independiente de la hora.

Fue por lo mismo que el Ministerio de Desarrollo Productivo, a través de la Dirección Nacional de Defensa del Consumidor y Arbitraje en Consumo, tomó cartas en el asunto, según recogió Clarín.

El organismo estatal imputó administrativamente a Havanna, por "presunta publicidad engañosa e incumplimiento de oferta de sus cuentas verificadas de redes sociales".

De paso, cuestionaron que las publicaciones en redes sociales poseen "información falsa sobre el ofrecimiento de productos y no cumple el deber de brindar información cierta, clara y detallada".

"Se tiene que establecer una oferta o promoción. En ningún momento se establecen las bases de la promoción ofrecida por Havanna y no presenta fecha de inicio ni de fiscalización de la misma, como obliga la ley", añadieron. Junto con eso cuestionaron que cualquier publicidad que posea bebidas alcohólicas tiene que tener visible la leyenda "beber con moderación. Prohibida su venta a menores de 18 años", algo que no poseía .

A Havanna le notificaron que posee cinco días hábiles para ofrecer sus descargos ante el organismo y luego se continuará con un proceso administrativo.