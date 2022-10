En una hora: Paramore agota sus entradas para concierto en Chile

La banda liderada por Hayley Williams se presentará el domingo 5 de marzo en el Movistar Arena.

Un éxito inmediato resultó el anuncio de la banda estadounidense Paramore sobre su vuelta a los escenarios en Chile, ya que realizaron un "Sold Out": vendieron todas las localidades en menos de una hora.

La visita del grupo liderado por Hayley Williams está fijada para el domingo 5 de marzo en el Movistar Arena, pero ya no quedan entradas.

AFP - Paramore Lee También > Paramore regresará a Chile: Banda agenda concierto para marzo de 2023

Junto al single "This is why", de su sexto álbum de estudio, la gira los traerá a Chile, Perú, Brasil, Argentina y Colombia.

Sin embargo, las redes sociales de la productora encargada de la vuelta de una de las bandas más emblemáticas de una generación, Bizarro, se llenaron de peticiones para agendar una segunda fecha en nuestro país.

Es que en menos de una hora los tickets de los intérpretes de "crushcrushcrush" o "Brick by Boring Brick" se agotaron, dejando a miles de sus seguidores con ganas de decir presente el próximo 5 de marzo.

Por ahora, no existen anuncios sobre una segunda presentación.