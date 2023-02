[VIDEO] Super Junior reveló a T13 qué comida chilena les gusta

La agrupación se presentó exitosamente el 7 de febrero en el Movistar Arena.

El pasado 7 de febrero, el Movistar Arena se rindió ante el regreso de Super Junior.La agrupación de K-Pop se presentó en el marco de su "Super Show 9 :Road in Santiago", que los trajo de vuelta a nuestro país tras cuatro años. T13 tuvo la posibilidad de conversar con sus integrantes y así saber más detalles sobre ellos y su relación con Chile.

Super Junior en diálogo con T13

Lo primero que hacen tras bajarse del escenario es…

Eunhyuk: Después de terminar y al bajar del escenario, todos nosotros como gastamos mucha energía, estamos con hambre y pedimos de inmediato al room service. (Pedimos) carne, pizza, pasta y también probamos los platos característicos del país en el que estamos.

Alguna palabra chilena que conozcan…

Eunhyuk: Empanada. Fue lo que ayer (comimos)

¿Les gustó?

Eunhyuk: ¡Sí!

¿Cómo se ven en 10 años más?

Ryeowook: Haciendo conciertos en Chile.

¿Cuál es la coreografía más difícil?

Shindong: Las canciones que no practicamos por un buen tiempo y que volvimos a ensayar para venir a Latinoamérica, que sería One more time y Lo siento. Dentro de todas las canciones de Super Junior, hay una que no tenemos intención de volver a practicar, que sería “SPY”, porque no me acuerdo, no recuerdo (la coreografía).

Lo que más les gusta de Corea es…

Donghae: La comida coreana. Así es. El Dubu Kimchi.

Recomiéndenos una serie o película

Si won: Pienso que les gustará ‘The Youngest Son of a Chaebol Family’, que fue un éxito hace poco en Corea, porque es una serie que trata temas que a los coreanos les interesan mucho, que les llaman mucho la atención. Está también “The Glory”, que la pueden encontrar en Netflix. Sí, esas.

La canción que más les guste interpretar en sus conciertos

Yesung: Claramente está “Sorry, Sorry”, que es querida por muchas personas. (Canta).

Shindong: Pero te están preguntando si te gusta cantarla...

Yesung: ¡Es que pensé que lo mejor era mostrárselo de esta forma!

¿Inviernistas o veranistas?

Kyun hyun: Prefiero el invierno, porque yo nací en invierno.

Después de cuatro años… ¿Qué se siente regresar a Chile?

Leetuk: Bueno, Chile era un lugar al que teníamos muchas ganas de venir. Además, el Sol de Chile es como si nos entregara energías ardientes y vamos a responderles con un increíble espectáculo.

¿Por qué Latinoamérica es tan importante para Super Junior?

Eunhyuk: La verdad es que no hay ningún lugar que no sea importante y nos esforzamos para poder comunicarnos más y simpatizar más con los fans de aquí, de Latinoamérica, al máximo.

Leetuk: Para nuestros fans de Chile: Estamos de vuelta. Tanto como ustedes nos extrañaron, nosotros también los extrañamos mucho.