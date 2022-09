"Es triste": Lea Michele responde a los rumores de que no sabe leer ni escribir

La actriz también se refirió a las acusaciones en su contra emitidas por algunos integrantes del elenco de "Glee".

En una entrevista exclusiva para The New York Times, la actriz Lea Michele se refirió a los rumores que apuntaban a que no sabía leer, además de hablar sobre las acusaciones en su contra por parte de algunos integrantes de "Glee", serie que de la que es protagonista.

Los rumores del supuesto analfabetismo surgieron en un libro de su compañera de elenco, Naya Rivera, donde relata que Michele no se atrevió a improvisar durante las grabaciones de "Glee". El hecho fue altamente replicado en redes sociales y la broma se hizo tan viral, que la actriz terminó convirtiéndose en meme.

AFP - Príncipe William y Kate Middleton Lee También > Revisa fotos: "The Crown" presenta a actores que interpretarán a príncipe William y Kate Middleton

“Fui a Glee todos los días; conocía mis líneas todos los días ¿Y luego hay un rumor en línea de que no puedo leer ni escribir? Es triste. Realmente lo es. A menudo pienso que si fuera un hombre, mucho de esto no sería el caso”, afirmó la actriz en la entrevista.

Finalmente, quien interpretó a Rachel Berry en la producción musical se refirió a los comentarios de Samantha Marie Ware, que la acusó de malos tratos y “micro agresiones traumáticas” hace dos años.

“Tengo una ventaja para mí. Trabajo muy duro. No dejo lugar para errores. Ese nivel de perfeccionismo, o esa presión de perfeccionismo, me dejó con muchos puntos ciegos”, sostuvo Michele al citado medio.

Lea Michele estrenará su musical "Funny Girl" el próximo 6 de septiembre en Broadway, Nueva York, Estados Unidos.