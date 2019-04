Ariana Grande casi lo logra: reunió a cuatro integrantes de los *NSYNC en Coachella 2019

Con un repertorio de 23 canciones que cerró con su conocida canción "Thank U, Next", la cantante Ariana Grande tuvo este domingo uno de sus shows más masivos en el marco del primer fin de semana de Coachella 2019, el festival que se realiza en la ciudad de Indio, California (Estados Unidos).

Como el público de estos eventos siempre espera algo fuera de lo común, la estadounidense de 25 años invitó al escenario al rapero Diddy y a Nicki Minaj (con quien experimentó algunos problemas de sonido).

Lo más sorpresivo, sin embargo, fue cuando al final del primer acto de su show (eran cinco en total), Grande invitó al escenario a Chris Kirkpatrick, Joey Fatone, Lance Bass y JC Chasez: los mismísimos *NSYNC.

Como habrás notado, quien brilló por su ausencia fue Justin Timberlake, pero eso no fue impedimento para que los presentes cantaran y bailaran al ritmo de "Break Up With Your Girlfriend, I'm Bored" primero y luego "Tearin' Up My Heart".