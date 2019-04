El detalle sobre el desenlace de Ed Sheeran en el 8x01 de "Game of thrones" que quizás no notaste

Vimos reencuentros. También vimos conversaciones incómodas. Dragones volando por primera vez sobre Invernalia. Y el aviso brutal de los Caminantes Blancos que matarán a toda persona viva sobre Poniente. En resumen, así fue el primer capítulo de la octava temporada y final de "Game of thrones".

En todo caso, la serie de HBO también dejó algunos detalles y referencias que quizás costó entender a la primera.

Por ejemplo, el destino del personaje de Ed Sheeran, a quien vimos por primera y única vez durante la séptima temporada en un encuentro con Arya Stark.

El músico interpretó a un soldado del ejército Lannister que merodeaba junto a un pequeño equipo por las cercanías del Norte, y tenían una breve conversación con la hija menor de Ned Stark y Catelyn Tully.

Game of thrones revela qué pasó con personaje de Ed Sheeran Reproducción

Y durante "Winterfell", el 8x01 de "Game of thrones", unas prostitutas que estaban con Ser Bronn hablaban de qué había pasado con ellos en la batalla contra los dragones de Daenerys en el capítulo "Botín de Guerra".

Allí, se habla de un chico "Eddie" que "regresó con toda la cara quemada. Ahora no tiene párpados".

Incluso, el hombre de "Shape of you" agradeció en su Instagram a los responsables de "Game of thrones" por no haberlo matado, como querían muchos haters.