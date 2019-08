Eric Dane a 10 años de la filtración de su video sexual: "No me arrepiento, éramos tres adultos"

Si bien tuvo un destacado papel en "The last ship" y ahora encabeza el casting de "Euphoria", el nuevo fenómeno de HBO, Eric Dane siempre será recordado como el 'doctor Mark Sloan' de "Grey's Anatomy".

El actor californiano de 46 años abandonó el proyecto por decisión propia en el año 2012, tres temporadas después de que se filtrara un video sexual con el que algunos dudaron de su continuidad en la serie creada por Shonda Rhimes.

La secuencia lo mostraba duchándose junto a su esposa Rebecca Gayheart y otra mujer, también ligada al entretenimiento, de nombre Kari Ann Peniche.

Hasta ahora, Dane no había hablado al respecto, pero su rol en "Euphoria" —que protagoniza la estrella juvenil Zendaya ("Spider-Man")— que lo muestra como un padre de familia respetado y adicto al sexo casual pudo haberle hecho cambiar de opinión.

En conversación con la revista estadounidense Glamour, el actor fue consultado de si había sido una equivocación.

Eric Dane (Grey's Anatomy) habla a 10 años de su video sexual AFP

Su respuesta fue categórica: "He pensado mucho sobre qué respuesta tenía que dar cuando me preguntaban por ello. Y lo cierto es que echando la vista atrás no estoy tan seguro de que fuera un error".

"Éramos tres adultos que hacíamos eso de manera consentida. Y una de ellas, mi mujer. No estábamos haciendo nada malo. Tampoco estábamos infringiendo ninguna ley ni corrompiendo a nadie. Solo éramos tres personas dándonos un baño", añadió.

Finalmente, Dane reafirmó que "no me arrepiento de ello y no pienso pedir perdón por haber experimentado en mi vida": "Acepto todo lo que he vivido y ahora mismo estoy en paz con aquello que pasó".