Justin Timberlake sí se iba a unir a *NSYNC y Ariana Grande en Coachella: por esta razón no llegó

La cantante Ariana Grande tuvo este domingo uno de sus shows más masivos en el marco del primer fin de semana de Coachella 2019, el festival que se realiza en la ciudad de Indio, California (Estados Unidos).

Como el público de estos eventos siempre espera algo fuera de lo común, la estadounidense de 25 años invitó al escenario al rapero Diddy y a Nicki Minaj.

Sin embargo, lo más sorpresivo fue cuando al final del primer acto de su show (eran cinco en total), Grande invitó al escenario a Chris Kirkpatrick, Joey Fatone, Lance Bass y JC Chasez: los mismísimos *NSYNC.

Claramente todos notaron la ausencia de Justin Timberlake, quien no pudo estar en el evento no por un tema de ego o de no querer vincularse con el grupo, sino que de agenda.

El artista, a quien se le vio en Nueva York con su esposa Jessica Biel, fue contactado para la presentación, pero tuvo que rechazarla porque no alcanzaba a llegar a los ensayos con el grupo debido a su gira "Man of the Woods", la cual llegó a su fin este sábado, consignó Just Jared.

De todas formas, Timberlake no quiso pasar desapercibido y esta mañana publicó una imagen en su cuenta de Instagram donde aparecían sus ex compañeros de grupo y Ariana, con el texto: "Uds. la rompieron anoche".

Pese a este inconveniente, esto no evitó que tanto la banda como la intérprete de "Breaking free" bailaran al ritmo de "Break Up With Your Girlfriend, I'm Bored" primero y luego "Tearin' Up My Heart".