Revelan fuerte motivo por el que Kylie Jenner eliminó a su ex mejor amiga Jordyn Woods de Instagram

Como si a estas alturas de la tecnología significara un adiós definitivo, Kylie Jenner eliminó a su ex mejor amiga Jordyn Woods de Instagram y la relación parece no tener vuelta atrás.

La empresaria e influencer tomó la determinación luego de meses de conflicto tras la infidelidad de Tristan Thompson, ex pareja de su hermana Khloé Kardashian, con la mujer en cuestión.

Y según People, citando a una fuente cercana a Kylie, uno de los motivos fue porque "Jordyn estaba generando una situación molesta, donde no debería estar" y "eso estaba comenzando a irritarla".

"Obviamente no han tenido una buena amistad durante meses, pero parece que Kylie nunca quiso apresurarse y separarse completamente de Jordyn, que estaba tratando de aferrarse al mundo que compartió con Kylie", continuó.

Pero "Kylie acaba de superarlo", dice la fuente.

"Ella tiene su círculo de amigos ahora que está contenta. Ella quiere vivir lo más libre de drama posible. Ella simplemente no necesita a Jordyn en su vida. Dejar de seguirla en Instagram fue el último paso para separarse de Jordyn", cerró.

La decisión llega poco tiempo después de que la madre de Stormi pidiera a sus hermanas que dejaran de hacerle bullying en redes sociales a su ex amiga.

"Vi Snapchat y lo que estabas cantando. Si te apetece llamarla, gritarle, o lo que quieras hacerle, hablémoslo todas en persona", le dijo Kylie a Kim Kardashian en un llamado telefónico exhibido en el programa de televisión "Keeping Up With The Kardashians".

"Pero creo que le cantes en internet y esas cosas no está bien. Jordyn me llamó anoche y me preguntó si podía pasar por casa a recoger unas cosas suyas. Cuando vino noté en su mirada que lo está pasando realmente mal. Creo que nadie merece pasar por esto", siguió la madre de Stormi con la voz quebrada.