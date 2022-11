"Está superando esta enfermedad": Berta Lasala detalló el estado de salud de Claudia Conserva

La conductora de televisión fue diagnosticada con cáncer de mamas en junio pasado.

La actriz Berta Lasala se refirió al estado de salud de Claudia Conserva, quien lleva unos meses combatiendo un cáncer de mamas.

En entrevista con el programa "Pero con Respeto" de CHV, la intérprete aseguró que el diagnóstico la ex conductora de Extra Jóvenes la pilló en un momento en que había perdido a su mejor amigo por la misma enfermedad, pero recalcó que son casos muy distintos.

Tiktok @isnotflo Lee También > "En las buenas y en las malas": Novios chilenos se hacen virales tras terminar su boda en la clínica

"El de la Claudia es un caso con mucha esperanza porque tiene buenos tratamientos. Ella se va a mejorar de esto porque está haciendo todo lo correcto para hacerlo . En el caso de mi amigo, fue desahuciado, que es otra cosa", dijo.

"Yo veo una mujer que está luchando con una enfermedad y está dando resultados positivos, si eso quiere saber la gente. Lo único que puedo decir es que está bien la Claudia, va a estar todos los días mejor y ella está superando la enfermedad", precisó.

Lasala además abordó cuando combatió un cáncer de tiroides: "Uno no entiende mucho porqué te da cáncer, pero yo siempre siento que había cosas que no me decía, que me guardaba, a lo mejor por eso me dio cáncer... la enfermedad siempre trae un hermoso aprendizaje, todo lo que ha pasado en mi vida es por algo"