"Estamos desconsolados": Muere a los 70 años Alec John Such, bajista original de Bon Jovi

"Para ser honestos, encontramos nuestro camino mediante él", dijo la banda tras conocer la noticia.

La música está de luto este domingo luego de que se confirmara la muerte a los 70 años de Alec John Such, bajista original de Bon Jovi.

Fue la misma agrupación que confirmó en sus redes sociales la partida del músico: "Era original. Fue parte integral de la formación de la banda. Para ser honestos, encontramos nuestro camino mediante él", sostuvo la banda, que agregó un elocuente: "Estamos desconsolados".

De momento, no se han oficializado las causas de la muerte del músico. Such fue el hombre que contrató a Jon Bon Jovi & The Wild Ones para luego unirse él mismo a la agrupación.

Estuvo once años en la banda, la que dejó en 1994. Fue 24 años después que se volvió a encontrar con sus antiguos compañeros para hacer un show luego de que la agrupación ingresara al Salón de la Fama del Rock and Roll.

AFP - Alec John Such