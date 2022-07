"Estoy entero feliz": Pailita cumple un sueño y compra una casa para su familia

"Yo sé lo que es venir de abajo y no tener ni para el colectivo”, aseguró el cantante en sus redes sociales.

Uno de los géneros musicales que se ha instalado en la escena internacional y nacional es el urbano. En el caso de Chile, uno de los que se ha posicionado como uno de los artistas más escuchados es Pailita.

Se trata de Carlos Rain, de tan solo 20 años, quien ahora hace noticia por cumplir uno de sus sueños: Comprar una casa para su familia.

“Desde el día que me alejé de casa le prometí a mi familia que me sacaría la mier… para tenerlos bien y salir de la crisis económica en la que estábamos, yo sé lo que es venir de abajo y no tener ni para el colectivo”, aseguró el cantante.

Cabe recordar que, Pailita es un insurgente músico chileno en la escena del trap. Desde hace unas semanas, el hit "Ultrasolo" del cual es partícipe está liderando los rankings en las diversas plataformas digitales.

“Gracias a Dios por guiarme por el camino bueno y permitirme lograr tantas cosas a mi corta edad. Sin el apoyo de ustedes nada de esto sería posible mis locos. Los amo mucho mi gente, estoy entero feliz. Nuevo hogar, nuevo comienzo. 11/11″, añadió mostrando la foto de su nuevo hogar y agradeciendo el cariño de sus fanáticos.

