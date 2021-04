Shingeki no Kyojin, Quién mató a Sara y Machuca: Todos los estrenos de Netflix para el mes de mayo

La plataforma de streaming tendrá un refuerzo en su parrilla con series originales y películas memorables.

Desde el 1 de mayo, Netflix estrenará su nueva cartelera, considerando la inclusión de nuevas películas, documentales, y cómo no el arribo de las series originales producidas por la compañía de streaming.

Dentro de las producciones que destacan son la segunda temporada de Lucifer, Selena, y la inclusión de la película chilena Machuca.

Estrenos Series

Lucifer: Temporada 5 Parte 2 (5/28/2021) Lucifer protagoniza un regreso tumultuoso a la tierra de los vivos con la esperanza de arreglar las cosas con Chloe. Una vez más, el diablo mete la cola.

El legado de Júpiter (7/5/2021) Ellos son la primera generación de superhéroes. Pero cuando deben traspasar la responsabilidad a sus hijos, las reglas ya no son las mismas, y las cosas se ponen tensas.

Selena: La serie – Parte 2 t4/5/2021) Mientras se acerca a la cima de su carrera, Selena se enfoca en cumplir otros sueños más allá de la música, pasar tiempo con su familia y ser fiel a sí misma.

El método Kominsky: Temporada 3 (28/5/2021) Mientras se prepara para otro capítulo, Sandy lidia con una dura pérdida, una desalentadora obligación financiera, una importante reunión y un gran impulso en su carrera.

Love, Death & Robots: Volumen 2 (14/5/2021) Vuelve esta serie de antología ganadora del Emmy con nuevas historias provocadoras que van desde aventuras en planetas lejanos hasta encuentros extraños cerca de casa.

¿Quién mató a Sara?: Temporada 2 (19/5/2021) Para concretar su venganza, Álex tendrá que adentrarse en la oscura psique de su hermana y aceptar el hecho de que nunca conoció a la verdadera Sara.

Amor (invitados especiales: matrimonio y divorcio) (13/5/2021) Todo se derrumba para tres mujeres con una exitosa carrera en la radio y matrimonios que, si bien parecen ser perfectos, están llenos de problemas, ansiedad y decepción.

HALSTON (Próximamente) Ewan McGregor protagoniza esta miniserie que revela el ascenso y la caída del primer diseñador de moda de EE. UU. en alcanzar la fama. De Ryan Murphy.

Ragnarök: Temporada 2 (Próximamente) En medio de un caos místico y del desastre medioambiental, Magne busca ayuda para dar batalla a enemigos colosales y, al mismo tiempo, lucha con su inmanejable hermano.

La chica nueva: Temporada 2 (7/5/2021) En esta nueva temporada, Nanno está de vuelta para repartir el karma entre los alumnos y docentes de distintas escuelas. Pero esta vez, no estará sola.

Special: Temporada 2 (20/5/2021) Ryan, algo más distanciado de su madre, continúa explorando el mundo por cuenta propia, con todos los altibajos que la vida y el amor conllevan.

Lo que vi: Temporada 3 (14/5/2021) Una mansión aterradora. Una melodía inquietante. Un gato demoníaco. Cuando las personas reales comparten sus historias de terror, lo que da más miedo es la verdad.

Un amor loco (Próximamente) Este hombre y esta mujer son vecinos, comparten psiquiatra y están hartos de que sus caminos se crucen. Pero, de alguna manera, la vida los sigue juntando.

El vecino: Temporada 2 (21/5/2021) Justo cuando Javi cree que ya tiene asegurado su lugar como superhéroe de la Tierra, debe hacer frente a una nueva competencia y visitas extraterrestres.

El mito de Sísifo (29/5/2021) Un incidente inexplicable lleva a un ingeniero talentoso a descubrir peligrosos secretos del mundo y embarcarse en un viaje junto con una mujer del futuro.

La familia Upshaw (5/12/2021) Una familia negra de clase trabajadora de Indiana se esfuerza por tener una vida mejor y un hogar feliz lidiando con los problemas cotidianos con una gran dosis de humor.

Outlander: Temporada 5 (11/5/2021) La Revolución de las Trece Colonias es inminente, y Jamie debe tomar partido. Por otro lado, Claire innova la medicina, y Brianna hace frente a una revelación alarmante.

The Real Housewives of New York City: Temporada 3 (15/5/2021) ¡Caras nuevas! Sonja y Jennifer se suman al desfile de compromisos familiares, ambiciones profesionales y eventos sociales de estas fabulosas amas de casa en Nueva York.

The Real Housewives of New York City: Temporada 4 (15/5/2021) Regresan las amas de casa de la Gran Manzana con otra temporada, en la que dirán adiós a la nueva mami, Bethenny Frankel, y hola a la experta en spa, Cindy Barshop.

The Bold Type (8/5/2021) Tres mileniales que trabajan en una revista femenina lidian con sus carreras, amoríos, amistades y la vida en Nueva York mientras intentan descubrir su propia identidad.

The Bold Type: Temporada 2 (8/5/2021) Mientras el panorama mediático cambia, Jane explora un nuevo campo como periodista, Kat enfrenta conflictos de identidad, y Sutton da pasos importantes en su carrera.

The Bold Type: Temporada 3 (8/5/2021) Esta temporada, Jane, Kat y Sutton se mantienen ocupadas con nuevos desafíos en el trabajo, el amor y la vida misma.

The Bold Type: Temporada 4 (8/5/2021) La revista atraviesa por muchos cambios, y estas amigas se sumergen en nuevas situaciones que ponen a prueba sus relaciones y metas personales.

Películas

El baile de los 41 (12/5/2021) Un congresista gay se casa con la hija del presidente de México, pero se involucra con un joven en un bar clandestino y se desata un escándalo. Basada en una historia real.

La mujer en la ventana (14/5/2021) Atrapada en casa, una psicóloga agorafóbica se obsesiona con sus nuevos vecinos… y con resolver el brutal homicidio que observa a través de la ventana.

Monstruo (7/5/2021) Un talentoso adolescente implicado en un robo que acabó en homicidio debe luchar por demostrar su inocencia contra un sistema judicial que ya lo considera culpable.

El ejército de los muertos (21/5/2021) Tras una aparición de zombis en Las Vegas, un grupo de mercenarios lo arriesga todo y se aventura al área de cuarentena para llevar a cabo el mayor atraco de sus vidas.

Cuentakilómetros (7/5/2021) Un afligido camionero, que acaba de llegar a los 500 000 kilómetros en ruta, enfrenta la amenaza de perder su trabajo, y su vida, ante la llegada de un nuevo conductor.

Oxígeno (12/5/2021) Una mujer despierta en una unidad criogénica sin saber quién es. El oxígeno se agota rápidamente, y recobrar la memoria es su única posibilidad de sobrevivir.

Milagro azul (27/5/2021) Para ayudar a su orfanato de escasos recursos, un hombre y un grupo de jóvenes se asocian con el gruñón capitán de un barco para competir en un lucrativo torneo de pesca.

Roberto Baggio, una leyenda del fútbol mundial con más de veinte años de carrera que pasó por todo: la odisea del debut, duelos inolvidables y entrenadores difíciles.

Yo soy todas las niñas (14/5/2021) Una detective implacable se alía inesperadamente con un asesino para acabar con los líderes de una poderosa red de tráfico infantil.

Ferry (14/5/2021) Antes de crear su imperio criminal, Ferry Bouman vuelve a su pueblo natal en busca de venganza, pero su lealtad se pone a prueba y un nuevo amor altera su vida.

Paredes siniestras (14/5/2021) Al mudarse de una gran ciudad a un pueblo remoto, dos hermanos descubren que su nueva casa esconde un misterio aterrador y deciden desentrañarlo.

Super Me (9/5/2021) Un guionista desesperado descubre que tiene una lucrativa habilidad para traer las antigüedades de sus sueños al mundo real, pero su nueva vida se sale de control.

Tiburón (16/5/2021) Steven Spielberg inventó la categoría «éxito de taquilla de verano» con esta historia sobre un insaciable tiburón blanco que aterroriza a los vecinos de Amity Island.

¿Conocen a Joe Black? (16/5/2021) Cuando la Muerte viene por un gran magnate, le hace una oferta: que lo hospede para que tenga unas «vacaciones» entre los vivos, a cambio de unos días más de existencia.

Eterno resplandor de una mente sin recuerdos (16/5/2021) Clementine decide hacerse extirpar todos sus recuerdos de Joel y él elige lo mismo, pero pronto inicia un loco viaje por su propia mente al comprender que fue un error.

Machuca (1/5/2021) En un país enfrentado, dos niños que viven en mundos opuestos entablan una improbable amistad y crecen juntos en el turbulento Chile de 1973.

8 Mile: Calle de las ilusiones (16/5/2021) Jimmy, un aspirante a artista de hiphop, ve su hogar (el distrito de 8 Mile, de Detroit), como una línea que lo separa de dónde quiere estar y de quién quiere ser.

La momia (16/5/2021) Un equipo de arqueólogos resucitan una momia de espíritu maligno, ahora les toca el turno a un aventurero y a un torpe egiptólogo de deshacerse del terrible demonio.

La momia regresa (16/5/2021) Un grupo de egiptólogos desentierra una reliquia prehistórica capaz de despertar guerreros demoníacos y fuerzas apocalípticas bajo el liderazgo del rey Escorpión.

Un lugar llamado Notting Hill (16/5/2021) Un encuentro casual une al reservado dueño de una librería William Thacker y al ícono de Hollywood Anna Scott, quienes se entregan a un romance improbable.

Ex-Máquina (16/5/2021) Un programador se va una semana a las montañas, al retiro privado de su jefe, para poner a prueba una nueva especie de inteligencia artificial.

Kick-Ass 2 (16/5/2021) Después de toda la sangre y violencia, Kick-Ass se une a un grupo de ciudadanos que al igual que él buscan combatir el crimen, pero será difícil sin Hit Girl.

Death Note: La película (1/5/2021) Tras descubrir que puede matar a quienes quiera simplemente escribiendo sus nombres en un cuaderno, un estudiante comienza a creerse un dios y crea su propia utopía.

Death Note: El último nombre (1/5/2021) Light logra infiltrarse en el círculo cercano del detective L. Un reconocido presentador de TV encuentra un nuevo cuaderno y se convierte en discípulo de Kira.

Death Note: Iluminando un nuevo mundo (1/5/2021) Tras la muerte de Kira, aparecen seis nuevos cuadernos. Ryuzaki, el protegido de L, se esfuerza por identificar a los asesinos, quienes reciben ayuda de tres parcas.

Documentales y especiales

Documentales y especiales Los hijos de Sam: Un descenso a los infiernos – Miniserie (5/5/2021) El caso del «Hijo de Sam» se convirtió en una obsesión para el periodista Maury Terry, quien estaba seguro de que los asesinatos estaban vinculados a un culto satánico.

El dinero, en pocas palabras – Miniserie (11/5/2021) Lo gastamos, lo pedimos prestado y lo ahorramos. Es hora de hablar del dinero y sus campos minados: tarjetas de crédito, apuestas, fraudes, préstamos estudiantiles y más.

David Copeland: El hombre que aterrorizó Londres (26/5/2021) Un documental sobre las bombas que en 1999 atentaron contra grupos minoritarios en Londres y la búsqueda frenética del extremista de ultraderecha responsable de ellas.

A pedir de boca: Cómo la cocina afroamericana transformó EE. UU. – Miniserie (26/5/2021) Con el arroz, la okra y los macarrones con queso, la cocina afroamericana ha dejado huella en el mundo culinario de EE. UU. Stephen Satterfield analiza su impacto.

Soy Rada: Serendipia (27/5/2021) El comediante argentino Agustín «Soy Rada» Aristarán regresa con magia y música en su segundo especial de stand up para hablar de la familia y la locura de ser padre.

Los últimos días (19/5/2021) Este documental ganador del Óscar relata las historias de cinco judíos húngaros que vivieron los horrores del Holocausto y el mandato de Hitler.

El odioso Peter Tatchell (20/5/2021) Este documental sigue la vida del activista LGBTQ Peter Tatchell desde su juventud hasta su lucha por la justicia en medio de controversias y agitación política.

Niños y familia

Gran Camión: Temporada 2 (4/5/2021) Hank, Gran Camión y sus amigos animales Walter, Donny y la señorita Mona dejan volar su imaginación y viven aventuras llenas de ternura en su patio y otros lugares.

Jurassic World: Campamento Cretácico: Temporada 3 (21/5/2021) Los campistas adolescentes de Isla Nublar vuelven con otra temporada en la que deberán trabajar en equipo para escapar de los dinosaurios.

Travieso: De la mansión a la calle (28/5/2021) La vida privilegiada de Travieso, un perrito muy mimado, queda patas arriba cuando se pierde en la gran ciudad y debe sobrevivir en la calle.

Los pingüinos de Madagascar: La película (16/5/2021) Los espías de alto vuelo Skipper, Kowalski, Rico y Cabo unen fuerzas con los agentes del Viento Norte para vencer al malvado Octavio Salitre.

Ataque a los titanes (1/5/2021) La Humanidad vive atrincherada por temor a los Titanes, malvados gigantes devoradores de humanos. Eren Yeager y su amigo Armin se unen a una fuerza de contraataque.

Ataque a los titanes 2: El fin del mundo (1/5/2021) Tras la detención del nuevo Eren, se revelan secretos y se urden planes. Eren, Mikasa y Armin combaten junto con los Survey Corps a favor de la Humanidad.

Angry Birds: La película (1/5/2021) Sentenciado a clases de control de ira, el gruñón Red se convierte en un héroe que entrena a sus compañeros para desatar su furia interna cuando los cerdos los invaden.

El camino hacia El Dorado (16/5/2021) En el siglo XVI, dos estafadores españoles ganan un mapa hacia la legendaria ciudad del oro, pero, al llegar a El Dorado, las cosas no suceden de acuerdo con el plan.

DC Super Hero Girls: Temporada 1 (nuevos episodios) (1/5/2021) Las superadolescentes Wonder Woman, Supergirl, Bumblebee, Batgirl, Zatanna y Green Lantern luchan contra el crimen, los deberes y los romances.

Home: No hay lugar como el hogar (16/5/2021) Cuando un inadaptado adorable de otro planeta y una chica humana entablan una amistad, se embarcan en un viaje increíble que les cambia la vida.

Anime

Castlevania: Temporada 4 (13/5/2021) La influencia de Drácula se apodera de todo mientras Belmont y Sypha investigan los planes de resurrección del famoso vampiro. Alucard lucha por aceptar su humanidad.

Edén: Temporada 1 (5/27/2021) Yasuhiro Irie (Fullmetal Alchemist) dirige esta historia sobre la crianza del último humano por parte de robots, creada por Justin Leach (Ghost in the Shell 2).

Kuroko no Basket: Temporada 2 (15/5/2021) Kuroko, Kagami y el resto del equipo se enfrentan a los contrincantes más difíciles de la región con un solo objetivo en mente: ganar el torneo de invierno.