"Ni siquiera es lo peor": Ex de Britney Spears filtra videos de la artista gritándole a sus hijos

Kevin Federline, ex esposo de la cantante, respondió a una publicación de Spears sobre el comportamiento de sus hijos con videos íntimos de peleas familiares.

Una nueva guerra familiar está enfrentando Britney Spears. Esta vez es contra Kevin Federline, su exmarido, quien recientemente ha hecho público el distanciamiento de sus hijos con la intérprete de "Baby one more time", tras dar una entrevista para el Daily Mail.

La artista, al conocer estas declaraciones, no dudo en responder a través de su cuenta de Instagram y defenderse sobre los dichos de su ex. Tras varios cruces de opinión por la misma vía, finalmente Federline decidió publicar unos videos en los que la cantante pelea a los gritos con Sean y Jayden , sus hijos en común.

De esta forma, el bailarín busca desvelar a todos cómo es la verdadera relación que tiene Spears con sus retoños, que actualmente tienen 15 y 16 años.

"No puedo sentarme y dejar que mis hijos sean acusados de esta manera después de lo que han pasado. Por mucho que nos duela, decidimos como familia publicar estos videos que los niños tomaron cuando tenían 11 y 12 años", comenzó diciendo Kevin en un escrito que adjuntó a la publicación de los videos en su perfil de Instagram.

"Esto ni siquiera es lo peor. Las mentiras tienen que parar. Espero que nuestros hijos crezcan para ser mejores que esto", expresó para desenmascarar a su exmujer.

Los videos privados que publicó Federline

El primer registro muestra cuando la cantante está acostando a sus hijos: "Esta es mi casa, si quiero entrar aquí y darte loción para la cara porque es áspera, y todo lo que me dices es 'está bien'... 'está bien" no, no está bien'. Será mejor que todos comiencen a respetarme, ¿queda claro?", exclama Britney.

Tras esas declaraciones, la artista finaliza con intenciones de hacerse respetar: "Todos deben comenzar a tratarme como una mujer válida. Soy una mujer, ¿de acuerdo? Sean amables conmigo. ¿Entienden?".

En el segundo video, se ve que Britney va arriba de un auto con sus hijos y discuten porque ella tomó el teléfono de Sean después de que pelearan porque él no llevaba zapatos. Aun así, finaliza con un fuerte debate sobre la opción de ir a patinar sobre hielo.

En tanto, el tercer video parece ser una continuación del segundo, donde continúan peleando.

Cabe mencionar que esta reacción de Federline se produce pocas horas después de las declaraciones que Britney publicó en Instagram, donde calificó la conducta de sus hijos de "odiosa".

En la publicación la cantante aseguró que sus hijos nunca querían pasar tiempo con ella cuando la visitaban. Tampoco fueron a su boda con Sam Asghari por decisión propia.

En julio de 2004, Federline y Spears anunciaron su compromiso, después de solo tres meses de noviazgo. La pareja se casó el 18 de septiembre de 2004 en California.

La pareja tuvo su primer hijo, Sean Preston Federline, en el 14 de septiembre de 2005, y a su segundo hijo, Jayden James Federline, el 12 de septiembre de 2006.

Spears le solicitó el divorcio a Federline el 7 de noviembre de 2006, citando diferencias irreconciliables.