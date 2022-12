Fabricio Vasconcellos por filtración de fotos desnudo: "Tiraron la revista para tratar de hundirme"

"Yo tenía un público infantil, pero tras las fotos llegó gente grande. Me molestan hasta el día de hoy por esas fotos. Yo creo que gran parte de mi carrera fue porque estaba bien parado en las fotos”, bromeó el bailarín en Juego Textual.

La noche de este lunes se llevó a cabo un nuevo capítulo de "Juego Textual", estelar conducido por Sergio Lagos.

En este episodio, Fabricio Vasconcellos, fue entrevistado a fondo por ocho mujeres de armas tomar: Katty Kowaleczko, Pepi Velasco, Yazmín Vásquez, Begoña Basauri, María Jimena Pereyra, Chiqui Aguayo, Rayén Araya y Tita Ureta.

El bailarín contó cómo fueron sus inicios en Chile con el grupo de baile Porto Seguro, la historia de amor con su esposa, y otras anécdotas personales.

Fue en la sección "Seamos Claros", donde Sergio Lagos le preguntó a Fabricio por la filtración de fotografías desnudo que sufrió hace unos años.

El bailarín explicó que esas fotografías se las tomó cuando tenía 18 años para una revista gay brasileña.

“Ahí salían futbolistas, artistas, gente conocida, y para mí que me consideraran para esa revista era muy bueno, y allá somos más desinhibidos para estas cosas”, indicó.

Años después, cuando lo echaron de Porto Seguro junto con su novia de ese entonces, Vivi Rodrigues, fundó otro grupo de baile llamado Porto Bahía.

Fue en ese momento en donde las fotografías fueron exhibidas por los medios chilenos, según él, por sus propios excompañeros de baile.

“Entonces mis excompañeros fueron a Brasil, trajeron las fotos y se las mandaron a Víctor Gutiérrez para que las mostrara en CHV. Tiraron la revista para tratar de hundirme totalmente ”, contó Fabricio.

A pesar de esto, el bailarín reconoció que las fotografías jugaron a su favor.

"Yo tenía un público infantil, pero tras las fotos llegó gente grande. Me molestan hasta el día de hoy por esas fotos. Yo creo que gran parte de mi carrera fue porque estaba bien parado en las fotos”, bromeó.

Finalmente, consultado sobre si volvería a sacarse fotografías de esa índole, Fabricio manifestó que "soy cero pudoroso, pero no es algo que tengo en mente. No es lo mío ahora, nunca lo he pensado”.