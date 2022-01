Fan se cruzó con Benjamín Vicuña en una playa y fotos con la reacción del actor se hicieron viral

La joven, que se hace llamar Cinthia Rebeca en Twitter, compartió la imagen que se llenó de comentarios que hicieron alusión a la "picardía" del actor.

La vida amorosa de Benjamín Vicuña ha sido tema obligado para la prensa argentina (y también para la nacional) en estas últimas semanas, luego que saliera a la luz su romance con la empresaria Eli Sulichin.

La pareja incluso estuvo pasando unos días en Punta del Este, Uruguay, donde fueron captados por la revista argentina Hola!, que incluso los colocó en su portada de la última edición.

Pero el actor chileno no solo ha dado de qué hablar por esto, sino que también por unas fotos que se viralizaron en las últimas horas, donde aparece él junto a una fanática en la playa.

La joven, que se hace llamar Cinthia Rebeca en Twitter, compartió las imágenes en la red social y se llenó de comentarios que hicieron alusión a la "picardía" del actor. Sin embargo, pese a lo que se ve en las instantáneas, la usuaria contó que el actor se mostró algo tímido, aunque la trató con mucho respeto y simpatía.

"Claramente voy a presumir estas fotos", escribió la tuitera al momento de compartir las postales junto al chileno.

La publicación, con el correr de las horas, se convirtió en viral. De hecho, llamó la atención por un particular detalle: la sonrisa de Benjamín Vicuña. Dentro de los comentarios, que no fueron pocos, se hizo hincapié en la reacción que tuvo el ex de China Suárez.

"Cómo te va a mirar asi!!!! ni a la mismísima pampita", "Vicuña me llega a mirar así y le doy hasta mi alma", "Mírame así y te dejo engañarme en un motorhome", "Quédate con quien te mire como Benja Vicuña", "Nadie te pregunta cómo estás después que te mirara así", "¿Te das cuenta que él te mira y vos no?", fueron algunos de las respuestas que recibió el posteo.

Finalmente, la joven aclaró que "así como lo ven como me miró, es un amor, desde que lo miré a ver si era él, me miró y ya tiró sonrisita, cuando le pedí la foto, sonreía y parecía más tímido y nervioso que yo, no sabía ni que decirle pero no lo puedo creer!".