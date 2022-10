Fanáticos vibraron con los clásicos de Guns N' Roses en su regreso a Chile

La banda liderada por Axl Rose comenzó a tocar cerca de las 21:00 horas en el coliseo de Ñuñoa en el marco de su gira internacional "We're F'N Back! Tour".

La noche de este miércoles, el grupo estadounidense Guns N' Roses , se presentó en el Estadio Nacional en su regreso a Chile.

La banda liderada por Axl Rose comenzó a tocar cerca de las 21:00 horas en el coliseo de Ñuñoa en el marco de su gira internacional "We're F'N Back! Tour".

Los asistentes al concierto vibraron al ritmo de las clásicas canciones del grupo, como "Welcome to the Jungle" y "November rain".

Además, los seguidores destacaron el gran nivel de producción del evento, el que estuvo al tono del regreso de la banda.

Acabo de llegar del concierto y no siento mis pies, pero logré cumplir el sueño de mi mamá, fue hermoso, te amo mamá, cuando te me vayas algún día y coloque november rain como siempre has querido, también recordare que lo cantamos a todo pulmón en el estadio. #GunsnrosesChile pic.twitter.com/qNYSCt1wJ1 October 6, 2022

Tremendo concierto #GunsnrosesChile

3 horas de incombustible energía de todo el grupo.

Una clase magistral de #rock y #guitars pic.twitter.com/9yLNeioXyy — Celeste Jimenez Abogada Animalista (@celestejim) October 6, 2022

#GunsnrosesChile tremendas 3 horas de excelente música. Gracias, gracias pic.twitter.com/SV9BIi9rKI — Daniel Cordero (@Cordero_daniel) October 6, 2022

Un concierto brutal, 3 horas de música, buen sonido, Slash un Dios y Axl muy bien #GunsnrosesChile lo máximo. #FuturoGuns pic.twitter.com/x4iWLCM4Rx October 6, 2022

Para mí. Este fue el mejor concierto de los Gunners por este lado del Planeta. Despliegue de energía, cada uno destacando individual y colectivo, un show muy potente. #GunsNRosesChile — Douglas Araya (@DouglasAraya78) October 6, 2022

#GunsnrosesChile slash se roba toda las miradas un genio pic.twitter.com/uNcOPnfJa1 — jaky (@taliita37) October 6, 2022

Que magica noche , me quedara en mi memoria por siempre #GunsnrosesChile pic.twitter.com/UuNaOvPMri — Luis Soto Araya (@luissoto101) October 6, 2022

La mañana del concierto, la banda realizó una invitación a los fanáticos chilenos a ser parte de este concierto y no perderse esta increíble oportunidad.