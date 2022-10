"Creció la familia": María Isabel Sobarzo anuncia el nacimiento de su segunda hija con tierna foto

"Estas fotos reflejan toda mi felicidad. Creció la familia. Gracias a todos por la preocupación y el cariño de todos", comentó la bailarina en las primeras fotografías que compartió de su hija recién nacida en redes sociales.

María Isabel Sobarzo compartió una gran noticia con sus seguidores: nació Laura, su segunda hija .

Recordemos que la bailarina anunció que estaba embarazada a tan sólo semanas de la gran final de "Aquí se baila, talento por sobre la fama".

Después de presentarse en el escenario bailando "Business of love" junto a Christián Ocaranza, la bailarina comentó muy emocionada que "me enteré hace muy poquito que no estamos bailando dos, sino que estamos bailando tres hace un tiempo".

A principios de julio, María Isabel contó que estaba esperando a una niña que llamará Laura Elena Sofía. "Estamos felices. Es una nena y queremos compartir esta bella noticia con todos", compartió a través de un video en Instagram.

La espera terminó y este miércoles la intérprete reveló el nacimiento de su hija con una tierna fotografía en donde se ve a Lukas, su primer hijo, posando muy alegre con su hermana menor.

"Solo dar gracias a Dios. Mi corazón no da más de amor. Mi Laurita y Lukitas amado", manifestó a través de Instagram.

María Isabel también compartió otros registros con su hija recién nacida y su esposo, Nicolás Ruiz-Tagle. "Estas fotos reflejan toda mi felicidad. Creció la familia. Gracias a todos por la preocupación y el cariño de todos", finalizó.