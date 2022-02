Farruko pide perdón por la letra de Pepas: "Sabrá Dios a cuántos de sus hijos les hice daño"

"Farruko tuvo un encuentro con papá Dios y lo hizo tocar el fondo del piso", sostuvo el artista en medio de un show en Miami.

Farruko interrumpió su show en el FTX Arena de Miami, Florida, Estados Unidos, para pedir perdón por la letra de sus canciones.

Se trata de una actitud tomada por el puertorriqueño cuando se alistaba a sonar "Pepas", una de sus canciones más populares.

El artista, en pleno show, señaló que le decía a la gente que tomara "pepas" para ser feliz y que vivieran "la vida loca".

"¿Sabes qué? Yo no me siento orgulloso de eso. Sabrá Dios a cuántos de sus hijos les hice daño (...) pero les digo algo, yo por las noches lloraba, me sentía vacío, siendo el tipo número uno, teniendo los mejores carros, teniendo todo... mis hijos no podían verme", agregó.

"Si usted me está escuchando (...) no crea que Farruko se quitó y 'oh es que se convirtió y es el más religioso'. No. Es que Farruko tuvo un encuentro con papá Dios y lo hizo tocar el fondo del piso", complementó el artista.

Hola chicos buen día, les comparto el video de lo que habló carito de farruko. Que tengan una excelente semana. Bendiciones @RadioPlaneta969 pic.twitter.com/aF3BwChND4 February 14, 2022

Si bien recibió algunos aplausos, también se le recriminó el haber interrumpido su show para ponerse a "predicar".

"Todo está bien, pero pagamos por ver a Farru, no a Carlos no se qué predicando como un pastor", le cuestionó un fan.

Y el artista aprovechó de generar otra reflexión, puntualizando que "Farru se retiró y el que está es Carlos. Envíame tu info y te hacemos una devolución de dinero con bendiciones de amor (...) y si aceptas a Cristo se te devuelve con bendiciones y amor".

"Lamento, verdad, los que van a Farru están a tiempo de no ir y se les puede hacer un reembolso. Los que vayan y quieran una nueva experiencia de amor son bienvenidos, así que solo vaya", complementó.