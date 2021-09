Los 5 Mandamientos: Felipe Camiroaga dijo en antigua entrevista por qué sus romances eran reservados

El programa "Los 5 Mandamientos" de Canal 13 reveló una inédita entrevista hecha al animador por Martín Cárcamo, quien guardó el material durante 16 años.

La noche del miércoles, en el programa "Los 5 Mandamientos" de Canal 13, se realizó un programa especial dedicado a Felipe Camiroaga , a 10 años del trágico accidente en el archipiélago de Juan Fernández.

Como una forma de recordarlo, Martín Cárcamo mostró una entrevista inédita que le hizo al animador en 2005, material que había tenido guardado durante todo este tiempo.

En la entrevista, Camiroaga se refirió a varios temas e incluso abrió su corazón para referirse a temas tan profundos como el amor.

"No me ha sido esquivo el amor, yo he tenido parejas maravillosas con las que pude haber sido muy feliz toda la vida, con todas ellas. El problema es que yo no he estado preparado, yo no estaba en una disposición positiva frente a una relación sentimental", dijo el fallecido comunicador.

Asimismo, declaró que si bien fue de tener relaciones largas, los quiebres ocurrieron por sus inseguridades. "Yo creo que uno tiene que ser suficientemente humilde para darse cuenta dónde están tus falencias", expresó Felipe Camiroaga.

Por otra parte, Camiroaga contó por qué no le gustaba hacer públicas sus relaciones amorosas. "Yo creo que es muy rico guardarse algunas cosas , y yo decidí hace mucho tiempo reservar mis historias sentimentales para mí", sostuvo en el espacio televisivo.

Y añadió: "Cuando yo estaba pololeando ha sido público, nunca lo he escondido, pero nunca he posado en una revista con mi polola".

Tras esta declaración, Martín le preguntó desde hace cuánto tiempo estaba soltero, a lo que él contestó: "Estoy soltero desde la última vez que tuve pareja".