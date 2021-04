Fernanda Hansen y el sufrimiento detrás de sus tres embarazos perdidos: "Fui a trabajar abortando"

La periodista de 41 años habló con Cristián de la Fuente en su programa "Velvet al desayuno", donde abordó las complicaciones que ha tenido con respecto a la maternidad. "A mí me dijeron mucho, 'no se preocupe, va a poder tener otra guagüita', como si pudiera reemplazar a otra", comentó.

Fernanda Hansen habló sobre el sufrimiento detrás de la pérdida de tres embarazos.

La periodista y conductora de televisión, de 41 años, es una de las voceras en la iniciativa de la Ley Dominga, que busca que las instituciones de salud cuenten con protocolos frente a la muerte perinatal.

Y en conversación con Cristián de la Fuente en su programa "Velvet al desayuno", Hansen declaró: "Yo fui a trabajar abortando, porque no existe licencia por un duelo de este tipo".

"A mí me dijeron mucho, ‘no se preocupe, va a poder tener otra guagüita’, como si pudiera reemplazar a otra", añadió.

Fernanda Hansen, así, reflexionó sobre las complicaciones que ha tenido con respecto a la maternidad: "Yo no voy a poder tener otra guagüita, no hay una cultura de cómo acoger esta realidad de que una de cada cuatro mujeres pierde hijos, de eso no se habla, no se visibiliza y no se ha hecho una ley".

En la misma línea, recordó que vivió la experiencia de tener que conseguir un ataúd. "En general, los ataúdes son muy grandes y la guagüita queda muy chica. Yo tengo un ánfora con las cenizas de mi guagüita que es muy pequeñita", dijo sobre su última pérdida.