Fernando Larraín sufrió accidente en moto y se grabó cuando era trasladado en la ambulancia

El actor le contó a sus seguidores que un auto lo pasó a llevar y quedó "machucado". Además, resultó con el tobillo fracturado.

Fernando Larraín, contó a través de sus redes sociales que sufrió un accidente en su moto en la comuna de Las Condes, Región Metropolitana.

Fue el propio actor quien relató lo que sucedió en un video que publicó en sus stories de Instagram, cuando iba al interior de una ambulancia mientras era trasladado a un centro asistencial.

"Estamos acá, me parece que es primera vez en mi vida que me pasaron a llevar en la moto. No sé en qué estoy en estos momentos, pero saludos a todos los seguidores, me cuesta hablar, pero es lo que me está pasando", señaló en mientras iba recostado en una camilla.

Pero inmediatamente después de esto lanzó una broma sobre el vehículo que hizo reír a los paramédicos que iban junto a él. "¿Es normal que se mueva tanto?", preguntó. "Es la suspensión. Es que las calles no están muy buenas", le contestaron.

Tras esto, el comediante señaló que "hay que cambiar la amortiguación", lo que generó la carcajada de los funcionarios de salud.

Sobre su actual estado de salud, su hermano Nicolás Larraín dijo a Las Últimas Noticias que Fernando "se encuentra bien y se fracturó un tobillo".

"Iba en su moto y un auto se le atravesó. Se cayó, su tobillo derecho quedó aplastado en la moto, llegó una ambulancia. Se fue a la clínica, le hicieron radiografías. Y mañana (hoy viernes) le harán un escáner para ver si lo operan o no de la pierna", comentó el locutor de radio.

Y añadió: "Está machucado. Y la rehabilitación es lenta, entonces eso es fome porque tiene muchas pegas y va a tener que andar con muletas (...) Podría haber sido peor. Chocar en moto hoy en día es grave".