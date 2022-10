La foto de Amaia Montero de la que todos hablan: luce irreconocible y fans le piden que busque ayude

La exvocalista de La Oreja de Van Gogh ha dejado en 'shock' a todos con una publicación en Instagram, la que ha desatado todo tipo de comentarios sobre su estado emocional.

Muchos usuarios en las redes sociales se han preguntado en las últimas horas ¿Qué le pasa a Amaia Montero?

La razón de esta interrogante se debe a que la exvocalista de La Oreja de Van Gogh publicó este viernes una 'selfie' en la que apenas se la reconoce con un rostro en el que se aprecia un gran deterioro físico.

Si bien el post no contaba con ningún título, sus seguidores en cosa de minutos mostraron su preocupación y le dejaron una serie de comentarios.

Minutos más tarde, Montero volvió a usar su perfil de Instagram para subir exactamente la misma foto en blanco y negro, y aunque en esta ocasión tampoco la acompañó con un texto, poco después de publicar la instantánea, se comentó a sí misma: "Si la esperanza es lo último que muere y todavía no la he perdido de que me sirve la vida?".

Tal ha sido el impacto de sus seguidores que incluso pensaron que su teléfono celular fue hackeado.

En la foto, la artista aparece despeinada, con un semblante bastante triste e incluso la mirada perdida, lo que difiere bastante de la última que subió horas antes sus stories: una escena de uno de sus videoclips.

Cabe mencionar que Montero en los últimos años ha acaparado todas las miradas al sufrir ciertos cambios en su físico. De hecho las críticas por esto es lo que la hizo cerrar sus redes sociales en marzo de 2020.

Sin embargo, tres meses después volvió a retomarlas dejando claro que iba a tomarse la opinión de los haters de otro modo, lo cual ha logrado con el paso del tiempo.