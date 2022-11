Las fotos de la alocada despedida de soltera de Belén Soto: asistieron Kel Calderón y Mane Swett

La influencer le preguntó a sus seguidores si querían ver algunos registros de la desenfrenada noche. "De las mejores noches que he tenido", comentó.

A fines de enero de este año Belén Soto anunció su compromiso con el empresario Branko Bacovich. Desde sus vacaciones en República Dominicana, la actriz y escritora compartió la feliz noticia con sus seguidores.

Tras el anuncio, la joven ha ido compartiendo algunos de las detalles de lo que será el enlace, fijado para las próximas semanas.

Si bien ha mantenido en completo secreto cómo será su vestido de novia y otros pormenores del matrimonio, lo cierto es que sí ha querido compartir con sus seguidores lo que fue la noche de su despedida de soltera.

Soto sorprendió a sus seguidores al publicar imágenes exclusivas de la celebración realizada el pasado sábado en su propia casa.

"MI DESPEDIDA DE SOLTERA!!!!!!! Qué les puedo decir! Aún no supero esta noche! Jamás imaginé que llegaría este día, en el cual estoy a semanas de casarme! (CTM)", comenzó relatando la joven.

"Pero hoy, lo que me doy cuenta y más valoro, son esas personas que están al lado mío, esa familia que uno elige! Tus amigxs! No puedo describir la despedida de soltera que me hicieron! De las mejores noches que he tenido en mi vida! No saben lo querida que me hicieron sentir, y afortunada de tener a cada uno de ellos y ellas!", declaró.

Instagram @jpmontt / Instagram @jordicastell Lee También > Juan Pablo Montt se enojó y envió potente mensaje a Jordi Castell tras polémicos dichos por quiebre

Y agregó: "Revisando ahora cada una de las fotos y videos, no dejo de reírme! No alcancé a subir todas las que quería, (hay otras que son prohibidas jajaja) pero, sólo puedo puedo decir, ¡gracias!".

"Los amo a cada uno de ustedes! Gracias por hacerme una noche inolvidable. Nunca subo este tipo de post, pero merecía compartirlo con cada uno de ustedes que también son parte de mi vida!", precisó Belén para acompañar las postales que subió a su cuenta de Instagram.

Cabe mencionar que entre las 10 fotos que compartió, se pueden ver a su amiga y también influencer Kel Calderón y la actriz nacional, María Elena 'Mane' Swett.

Instagram @belen_soto

Instagram @belen_soto