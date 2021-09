Las imágenes que confirman que Jennifer Lawrence está embarazada

La actriz, protagonista de "Los Juegos del Hambre", y su esposo, el galerista Cooke Maroney, esperan su primer hijo.

La actriz Jennifer Lawrence está esperando a su primer bebé , fruto de su matrimonio con Cooke Maroney, el director de una galería de arte, según reportó en las últimas horas la revista People.

De acuerdo a lo indicado por el mencionado medio, la noticia les fue confirmada por el representante de la protagonista de "Los Juegos del Hambre", quien no reveló más detalles pero señaló que los rumores eran ciertos y la actriz espera a su primer hijo o hija.

Lawrence se casó con Maroney en octubre de 2019 en una mansión de Newport, en Rhode Island. En esa ocasión, People también reportó que Emma Stone, Kris Jenner y Amy Schumer fueron algunos de los 150 invitados.

Por el momento no hay información detallada de cuántos meses de embarazo tiene la actriz de 31 años, sin embargo, ya han comenzado a circular en redes sociales las primeras imágenes de ella con una leve pancita.

Algunos fanáticos sacaron a la luz una entrevista de 2015 que hizo Jennifer con Diane Sawyer en la que habló sobre su sueño de formar una familia. "No sé si alguna vez me casaré y estoy de acuerdo con eso", dijo en esa oportunidad, y agregó: "Realmente no planeo casarme. [Pero] definitivamente quiero ser madre".

