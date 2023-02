La modelo acudió a sus redes sociales para mostrar que debió someterse a una cirugía en su nariz tras descubrir que "hace seis u ocho años me pusieron metacrilato".

Con un breve video, la modelo Francisca Undurraga alertó este miércoles a sus seguidoras de Instagram. En el registro, la exchica reality apareció vendada en gran parte de su rostro debido a una reciente operación.

Fran Undurraga sufrió inesperada complicación durante una cirugía: tenía inyectada extraña sustancia

"Les quiero contar que ayer tuve una cirugía de nariz abierta. Tuve que mejorar varias cosas. Tenía tabique desviado, hipertrofia de cornetes, pero lo peor de todo es que hace seis u ocho años me pusieron metacrilato en la nariz y yo no tenía idea", reveló la modelo.

Respecto de esto último, hizo un llamado a que "todas las chicas revisen las sustancias que se están poniendo", ya que "el metacril es súper peligroso".

En conversación con Las Últimas Noticias, Undurraga contó que en la misma cirugía quiso aprovechar de "sacar una bola extraña que tenía en la punta de la nariz, que a veces me dolía mucho y se sentía muy dura. Pero yo no imaginaba lo que era (esa bola)".

Y agregó: "Después que me operaron el doctor me informó que lo que tenía en mi nariz era metacrilato de la peor calidad, que estaba súper pegado a mis tejidos y que no pudo sacar el 100% del producto".

Instagram @k3lcalderon Lee También > Repudian actitud del novio chef de Kel Calderón en redes: se negó a romántica petición

La exchica reality mencionó que no sabe quién ni cuándo le inyectaron la extraña sustancia sin su consentimiento, ya que cuando tenía 29 o 30 años se realizó cuatro procedimientos con cuatro profesionales distintos.

En relación al proceso de recuperación, Francisca relató que tardará aproximadamente dos meses. "La primera semana debo estar en cama, con reposo. Mi cara está muy hinchada, mis ojos morados y tengo que tener especial cuidado con la punta nasal, que fue donde se encontró el material", explicó.

El médico también le advirtió sobre los peores escenarios. "Me dijo que podía pasar cualquier cosa, que el material se infiltrase a otros tejidos, como cartílagos, huesos, provocarse infecciones, irse a otras partes cercanas de la cara e incluso formar tejido necrótico. Yo no paraba de llorar, sólo espero quedar bien, que todo esté bien", concluyó.