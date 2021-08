"¡Póngase a cocinar!": el fuerte reto de la Chef Fernanda a Cristina Tocco en MasterChef Celebrity

Todo comenzó con el regreso de la "caja misteriosa", la que generó varios inconvenientes entre los competidores.

En un nuevo capítulo de MasterChef Celebrity de este domingo, un incómodo momento se vivió entre una de las participantes, Cristina Tocco, y la chef Fernanda Fuentes .

Todo comenzó con el regreso de la "caja misteriosa", la que generó varios inconvenientes entre los competidores.

Al inicio de la prueba, la chef fue la encargada de dar las instrucciones. Cinco países darían el origen a los platos que tendrían que cocinar: Estados Unidos, Inglaterra, España, Francia e India. Una pareja y un mismo plato cocinado por separado, un desafío uno contra uno.

Felipe Ríos y Cristina Tocco les correspondió cocinar un plato de la India con un estofado de pollo al curry con vegetales y castañas de cajú, y en el caso de Claudia Miranda y Tutú Vidaurre, les tocó España con unos calamares rebozados con puré de berenjena.

Fue mientras realizaban esta prueba cuando Fuentes se acercó al puesto de Cristina Tocco y la felicitó por su minuciosa forma de cortar los vegetales, hasta que se dio cuenta que se encontraba muy atrasada en la preparación.

"¿Dónde está la maizena? No tiene nada todavía. No veo sazón, no veo nada todavía", le regañó la chef mientras se dirigía al puesto de su contricante,Felipe Ríos.

Tras conversar con él y verificar que todo estaba bien, se devolvió al puesto de la argentina y le gritó: "Vamos Cristina, ya está de vegetales, póngase a cocinar".