Gala y su pololeo con Iván Cabrera: "Encontré un buen partner, alguien con quien puedo ser yo misma"

La modelo valoró la buena relación que tiene el bailarín con su hija Luz Elif.

La modelo española Gala Caldirola entregó más detalles de su recientemente confirmada relación con el bailarín Iván Cabrera.

En diálogo con Las Últimas Noticias la ex chica reality ahondó en cómo se fue consolidando la relación entre ambos cuando eran parte del programa "El Discípulo del Chef" de CHV: "Lo empecé a ver de otra forma de a poco. En un inicio no me fijé en él. Obviamente lo ves lindo y con musculitos, pero no lo conoces y no te llama la atención como cuando profundizas", detalló.

"Tuve muchos días de bajón y tristeza, donde estaba desmotivada y cansada por mis cosas personales externas al programa, y el siempre estuvo ahí para darme un ‘ya po, vamos, tú puedes, eres una tremenda mujer, una tremenda mamá'", agregó.

Caldirola también valoró la buena relación que tiene Cabrera con su hija Luz Elif, producto de su relación con el futbolista nacional Mauricio Isla, y confirmó estar ilusionada con el futuro de la relación.

"Encontré un buen partner, alguien con quien puedo ser yo misma. Estamos trabajando en crear una relación basada en la amistad, en comprendernos, apoyarnos y no limitarnos", aseveró.