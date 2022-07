Ganadora de MasterChef sufrió quemaduras por culpa de una vela: se reventó y casi incendió su casa

A través de sus redes sociales, Camila Ruíz relató el complejo accidente casero que vivió y que la obligó a ir a urgencias.

Camila Ruíz, ganadora de la última temporada de "MasterChef Chile" (2019), sufrió un peligroso accidente doméstico por culpa de una vela prendida que se reventó y que le ocasionó varias quemaduras.

La ex participante del programa culinario de Canal 13, contó a través de sus stories de Instagram que tras reventarse la vela, intentó contener las llamas con una toalla lo que provocó que la cera caliente corriera por sus manos y brazos.

"Me quemé las dos manos enteras. Les voy a contar para que no les pase, fue por una cosa que compré y casi me incendié en la casa", comenzó diciendo en una serie de registros donde se le ve acostada en una camilla, esperando para ser atendida en urgencias de la clínica.

"Me tienen esperando para ver cómo van avanzando las quemaduras. Este dedo (índice) no lo puedo doblar de lo quemado que está, este también, acá igual están todos quemados y me quemé los brazos un poco", detalló.

Ruíz precisó que el tipo de velas que usualmente usa es de las que vienen dentro de un contenedor de vidrio de una reconocida marca , por lo que jamás imaginó que se podría reventar.

"Prendí una vela, se reventó y se me estaba incendiando la casa. Tuve que agarrar con una toalla como pude la vela gigante que tenía, y me quemé con toda la cera de la vela por todas las manos", contó en el clip.

Más tarde, compartió una fotografía de las curaciones que le hicieron en la clínica, la que acompañó con un texto reiterando en tener cuidado con este tipo de productos.

"La vela se reventó y se comenzó a incendiar en mi repisa de madera. Para evitar que se empezara a incendiar todo, atiné a tomar una toalla del baño, porque fue imposible apagarla y la tuve que tomar y quemarme las manos completas y brazos para que no se producirá un incendio. La llevé al baño y le tiré agua para apagarla. ¡TENGAN MUCHO CUIDADO!", alertó la joven.

Finalmente, comentó que el accidente no pasó a mayores, sin embargo tendrá que seguir sometiéndose a curaciones. "Estoy bien, me tengo que hacer curaciones y gracias a Dios no fue una quemadura tan fuerte".

"Se los comparto para que tengan mucho ojo con ese tipo de velas de vidrio y que no les vaya a pasar. Menos mal fue solo el susto y un par de quemaduras", concluyó.