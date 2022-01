Gianella Marengo y Rodrigo Díaz se suman a la competencia de "Aquí se baila"

Los nuevos participantes demostrarán todo su talento en la pista de baile desde este lunes 24 de enero. "Quiero ganar y punto", aseguró Gianella, mientras que Rodrigo manifestó que está feliz de comenzar esta nueva aventura.

"Aquí se baila, talento por sobre la fama", es el nuevo estelar de baile de Canal 13, el que puedes disfrutar de lunes a miércoles después de T13 Central.

Los actores Pablo Cerda y Gustavo Becerra se convirtieron en los primeros eliminados del espacio. El primero abandonó el programa debido a una lesión, mientras que el segundo no pudo ganarle a Matías Vega en el duelo de eliminación de la semana pasada.

Como en "Aquí se baila" todo puede pasar, dos nuevos participantes se sumarán a la competencia a partir de este lunes: Gianella Marengo y Rodrigo Díaz .

Gianella Marengo viene directamente desde Italia para participar en el estelar, país donde se encontraba erradicada desde hace algunos meses. "Fue una sorpresa, me sentí súper halagada, contenta y con ganas de participar inmediatamente. Pese a que yo estaba viviendo en otro continente y que había partido hace poco esta nueva vida, porque irse a vivir es diferente que irse de vacaciones, siento que la invitación me pilló en un momento en que estoy tan jugada en la vida como siempre”, comentó.

Esta no es la primera vez de Gianella sobre la pista de baile, ya que años atrás participó de Fiebre de Baile y El Baile, en TVN.

“Me vine súper enfocada en que quiero ganar el programa. Para mí es mi revancha. Yo vine sólo por este programa, no vine a ver gente, a ver familia ni a hacer despedidas. Me subí al avión porque vengo a competir, y en eso soy honesta: quiero ganar y punto, sino no me habría venido”, reveló.

Por su parte, Rodrigo Díaz entrará a la competencia esta semana ya que se encontraba en unas vacaciones programadas, por lo que pidió a la producción del espacio ingresar después que sus compañeros para no perderse esta gran oportunidad.

"A solo tres días para comenzar esta aventura", fue la frase con la que el bailarín compartió un video donde se muestra el detrás de cámaras de la preparación del estelar.