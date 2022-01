Gonzalo Valenzuela recordó pelea con marinos en época de 'Machos': le cortaron la cara con un vaso

El actor contó en detalle lo ocurrido en una fiesta realizada en la discotheque del casino, previo al Festival de Viña del Mar en 2003.

En un nuevo capítulo de "Socios de la parrilla", los invitados Rodrigo Bastidas y Gonzalo Valenzuela, quienes interpretaron a 'Armando Mercader' y 'Adán Mercader' en 'Machos', hicieron un repaso por los mejores momentos de esa época.

Junto a Jorge Zabaleta, que también fue uno de los protagonistas de la teleserie, personificando a 'Alex Mercader', bromearon y recordaron episodios importantes que ocurrieron durante las grabaciones de la teleserie y también cosas que pasaron de forma externa .

Fue Valenzuela quien tomó la palabara para revelar los detalles de uno sus peores momentos en esos tiempos. Todo ocurrió durante un evento la discotheque del Casino de la Ciudad Jardín, en pleno Festival de Viña del Mar 2003, donde se encontraba el elenco de la teleserie.

"Aparecieron todos estos carteles en Viña, éramos los ‘Machos’, y ese día era una fiesta al inicio del Festival de Viña, había un evento en la discoteque del casino, y abrieron las puertas a las dos de la mañana y entraron un grupo de los marinos", comenzó diciendo.

Y añadió: "Estábamos ahí todos nosotros, estaba conversando con alguien y llega un marino bajito, y me dice 'ah tú eri de los Machos' y yo le digo, sí y él me dice 'báilame, a mi mamá le gusta cuando haces macho, macho, macho (hace el gesto), baila, baila', me dice".

Gonzalo afirmó que él se negó a realizar el baile y le pidió al sujeto que lo dejara tranquilo. "Yo seguí conversando con Diego [Muñoz], y de nuevo me dice 'ya po, ¿me vas a bailar o no?' y yo le dije 'por favor no me molestes, estamos en otra, estamos en buena, por favor no me hueí', expresó el actor.

Tras la insistencia del marino, Valenzuela le respondió: "Sabes, ¿quieres que te saque la cresta, quieres pelear, quieres que te saque la chucha?", a lo que el sujeto respondió que no y se fue.

"Luego aparece un ropero así (haciendo el gesto de una persona grande), y me dice '¿así que le estai ofreciendo combos a mi hermano?', y le digo '¿así que eri vo el que quiere pelear', y me saco la chaqueta y le dije 'vamos a pelear'", comentó el intérprete.

Finalmente, Gonzalo Valenzuela señaló que "el hueón se echó para atrás, agarró un vaso y me hace pum acá" (le pegó en la cara).

"Fueron ochenta puntos (en la cara), me pasé un mes y medio grabando de perfil". cerró el actor.