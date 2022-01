"Socios de la parrilla": La pregunta de Pancho Saavedra que 'puso en aprietos' a Karen Doggenweiler

La periodista fue la tercera invitada al programa conducido por Pancho Saavedra, Jorge Zabaleta y Pedro Ruminot, y se refirió a la posibilidad de animar un matinal.

En nuevo capítulo de "Socios de la Parrilla", programa conducido por Pancho Saavedra, Jorge Zabaleta y Pedro Ruminot, la invitada de honor fue Karen Doggenweiler.

En la instancia, conversaron sobre su vida y sus momentos más importantes a nivel personal y profesional. Además, la periodista entró en el juego, las risas y las bromas de los conductores.

En este sentido, y mientras disfrutaban de la conversación, Pancho Saavedra "puso en aprietos" a Karen con una compleja pregunta sobre su proyectos laborales .

"Karen Doggenweiler, se rumorearon muchas cosas, que te ibas a Mega. Quería preguntarte, seamos claro esta noche, ¿te vas a Mega a conducir el matinal con Sepu (Rodrigo Sepúlveda) y (José Antonio) Neme?", le consultó Saavedra.

Si bien la animadora se rió nerviosa, no tuvo problemas para contestar honestamente. "Eso decía, ¿estaré para matinal? Me encanta Mega, me encantó esto que promocionaron, esto de Sepu con Neme, que los conozco y me caen muy bien, pero no sé si querría estar en la mañana", comentó.

Y agregó: "La vida es muy dinámica (...) en marzo se va a saber".

Luego, Pedro Ruminot comenzó a preguntarle a Karen por opciones de compañeros con los que le gustaría animar un matinal. Entre Sergio Lagos y José Antonio Neme, se quedó con el segundo, explicando que a Lagos lo ve más en un estelar.

Entre Neme y Martín Cárcamo, volvió a elegir al periodista, y entre Neme y Jorge Zabaleta, se quedó con este último. Siguiendo con la dinámica, entre Zabaleta y Rodrigo Sepúlveda, se quedó con el primero, porque comentó no conocer mucho al periodista de Mega. "Me da susto", cerró.