"Lo hice sin querer": Gonzalo Valenzuela reconoció que se fue de una pizzería sin pagar

El actor estuvo comiendo junto a sus hijos en un reconocido local de Recoleta en Buenos Aires. Ahora salió a explicar la situación, luego de que saliera a la luz la historia en un programa argentino.

Hace algunos días salió a luz en la prensa argentina el rumor de que el actor nacional, Gonzalo Valenzuela, se había ido de una pizzería sin pagar. Si bien eran especulaciones, finalmente el chileno salió a aclarar la situación.

A principios de junio en el programa 'Socios del espectáculo', revelaron que el actor -junto a sus hijos- fue a comer a una pizzería ubicada en Avenida Libertador y Tagle (sector de Recoleta), un conocido lugar que es concurrido por celebridades en Buenos Aires, Argentina.

Pero, según los datos que habían llegado al programa, Valenzuela se fue sin pagar.

"Fue en una famosa pizzería de Palermo. Él llegó con tres chiquitos. Entraron, se sentaron y ya todo era raro en la mesa. Porque se levantaban, los chicos iban al baño, él salía a fumar y volvía a entrar", detalló la panelista del espacio, Paula Varela.

Pero fue en diálogo con 'Intrusos', del canal América, que el actor se hizo cargo del episodio y explicó qué fue lo que realmente ocurrió.

"Me fui, no pagué, es verdad. Pero fue sin querer, no hubo ninguna estrategia. Yo voy a ese lugar desde hace muchos años, al dueño lo conozco, es familia de mi ex", declaró Gonzalo.

Getty Images - Botellas Lee También > Mujer es despedida de supermercado y destroza decenas de botellas de vino

"Ese día mis niños estaban revoltosos. Dijeron que eran tres y yo tengo dos, pero cuando se portan realmente mal yo veo a cinco", dijo en tono de broma.

Y luego agregó: "Salí a fumarme un cigarro afuera con un café. A mi niño se le había perdido una gorra, fueron con el mozo, muy gentil, a buscar la gorra. Después volvieron, trajeron la gorra, el mozo volvió a entrar y yo pedí un taxi y me fui".

Finalmente, el actor dejó en claro que su "error" ya está solucionado. "Nunca me di cuenta y la verdad que agradezco mucho, porque ya pude saldar la cuenta. La pizza está pagada. Y fue sin querer", concluyó.