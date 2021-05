Google revela el mayor rediseño de Android en años

Incluye una nueva interfaz más colorida y adaptable a los fondos. A su vez, los widgets también se mejoran.

Android tendrá su mayor rediseño en años, luego que este martes Google anunciara Material You, la nueva guía para la interfaz de su sistema operativo.

El anuncio se realizó en la keynote que da inicio a la conferencia para desarrolladores Google I/O, la que presentó una serie de novedades de los productos y servicios con los que cuenta el gigante tecnológico.

En 2014 Google presentó en la misma conferencia Material Design, sin embargo en esta ocasión lo modifica por uno que apunta a ser más personalizado de lo que ya es Android.

Una renovada paleta de colores, nuevas transiciones y widgets actualizados son parte de este cambio que llegará desde Android 12.

Los usuarios con terminales Pixel —fabricados por Google— y de otros fabricantes como Asus y Xiaomi pueden apuntarse desde esta misma jornada a probar la versión beta de Android 12. Para ello deberán ver su elegibilidad, aunque advertimos que estas versiones generalmente no vienen optimizadas para todas las apps, por lo que puede provocar errores en ciertos servicios.

Como se observa en el video, el uso de colores cruza las aplicaciones, mientras que los widgets clásicos, como el del tiempo, ocupan espacios hasta ahora poco probados.

Material You en otras aplicaciones. Imagen: Google

Un aspecto llamativo es la de adecuar el color del sistema al dominante, en caso que se use una foto como fondo de pantalla por ejemplo, lo que hace más natural y acorde la visual del teléfono. El sector de accesos directos y notificaciones también se ajusta en sus espacios, quedando ahí los botones del hogar inteligente y Google Pay, con el fin el botón físico de apagado se quede con el Asistente de Google.

Este nuevo look no sólo afectará a Android, ya que Material You impactará a otros productos de Google incluido dispositivos Nest y Chromecast entre otros que vayan saliendo (cof! cof! Google Pixel Watch) , así como correo, navegador, entre otros.

Los desarrolladores tendrán la tarea de adaptarse a esta nueva interfaz que refresca el actual look de Android, aunque sin negar que ciertas capas de personalización ya conseguían ciertas de estas características.

Para más detalles puedes visitar la página dedicada a desarrolladores aquí.