Gratuito y trasmitido a todo el mundo: BTS la rompe con concierto "Yet to Come" en Busan

Solo en el interior del recinto hubo más de 55 mil personas disfrutando el concierto, mientras que miles acamparon afuera para acompañar a la banda. En tanto, más de 50 millones de seguidores vieron el show a través de Weverse, una de las plataformas que transmitieron el evento.

BTS volvió a los escenarios con su concierto “Yet to come” en Busan, un show gratuito y transmitido a todo el mundo para los seguidores de la boyband surcoreana.

Este sábado los siete integrantes -Jin, Suga, J-Hope, RM, Jimin, V y Jungkook- cantaron y bailaron 20 de las principales canciones de sus nueve años de trayectoria en el Estadio Asiad de Busan.

Tan solo en el interior del recinto había alrededor de 55 mil armys (nombre de los fanáticos de BTS), pero hasta el momento no se puede estimar la cantidad de personas de diferentes países que acamparon o se congregaron en los diferentes stands puestos en el exterior.

En tanto, solo en Weverse, una de las plataformas que transmitió el concierto de forma virtual, tuvo 49 millones de vistas.

“Pienso que estamos en una fase en que necesitamos su confianza”, dijo J-Hope, integrante de la banda que debutó exitosamente como solista, incluso siendo uno de los principales artistas en presentarse en Lollapalooza este año.

“Aunque es tan triste que el concierto ya esté terminando, no es como si solo tuviéramos hoy”, agregó Jimin. “Continuaremos durante 30 años… e incluso nos presentaremos cuando tengamos 70 años”.

El concierto es una de las iniciativas para apoyar a Busan, candidata de Corea del Sur, para albergar la Exposición Universal 2030. La ciudad compite contra Roma (Italia), Odesa (Ucrania) y Riad (Arabia) por ser la sede del evento.

