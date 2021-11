Grey's Anatomy: Acusan a Ellen Pompeo de recibir pago para no denunciar a Patrick Dempsey

Isaiah Washington acusó a Ellen Pompeo de recibir dinero para no denunciar el comportamiento abusivo de Patrick Dempsey.

Grey's Anatomy es una de las series más exitosas de la historia de la televisión, pero no ha dejado de estar rodeada de polémica entre varios personajes, esta vez fue la oportunidad de Isaiah Washington quien interpretó a Preston Burke de incitar la polémica.

Durante una entrevista en un programa de radio, Isaiah Washington aseguró que su excompañera de reparto, Ellen Pompeo, recibió cinco millones de dólares para no sacar a la luz el comportamiento “inapropiado” de Patrick Dempsey , justo cuando el movimiento MeToo comenzaba a tomar fuerza.

Por otro lado, Washington reconoció que su relación con Dempsey no era la mejor, y acusó a su compañero de ser racista con él por su origen afroamericano y mencionó que con frecuencia hacía comentarios de ese tipo.

“Una vez que tuve una conversación con él, me dijo: ‘Isaías, ¿sabes que los hombres blancos son los amos del universo?’. Y dije: ‘¿De verdad lo crees?’, y dijo ‘Absolutamente’”, indicó quien diera vida Preston Burke en la serie.

Isaiah Washington no fue el único actor de serie que se quejó de Patrick Dempsey, en el libro “How to save a life: The inside story of Grey’s Anatomy” varios compañeros declararon que sufrieron de estrés postraumático por las actitudes de Dempsey y lo calificaron de “grosero, racista y clasista”.