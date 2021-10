Gritos, encierro y llanto: Coqui de los "Cebollitas" destapó el maltrato que sufrían en la serie

"Si un padre hubiese visto cómo nos gritaban, se metía a frenar eso", declaró Juan Yacuzzi, quien dio vida a 'Coqui' en la famosa serie infantil argentina de los '90.

Para muchos el programa juvenil argentino "Cebollitas" , emitido a fines de los '90, marcó una etapa en sus vidas.

De ahí, salieron varios actores que se pasearon por distintas series infantiles, como "Chiquititas" y "Montaña Rusa". Uno de ellos es Juan Yacuzzi, quien interpretó a 'Coqui' en la serie futbolera.

El actor, que ahora tiene 40 años y es padre, realizó sorpresivas declaraciones sobre su paso por la producción y dio fuertes detalles de cómo habrían sido las grabaciones: habló de maltratos y gritos .

"Tiene sus pro y sus contras pero es lo que elegí de chico, somos muy pocos los que quedamos en el medio. Para hacerla corta, si hoy grabáramos la tira y tendríamos celulares, las cagad... a ped.. y los gritos de los directores, hoy no se podría hacer", dijo en diálogo con Juan Etchegoyen en Mitre Live.

Yacuzzi además contó que se sintió muy presionado desde chico por dar lo mejor en cada uno de los rodajes.

"Teníamos mucha presión y yo era el más grande pero había chicos de 8 o 9 años como Gamuza o Dalma Maradona y se escuchaban unos gritos... O cuando nos tentábamos. Se escuchaban unas cagad... a ped... terribles. O mismo cuando nos tentábamos y nos cagab... a ped... como si hubiéramos matado a alguien. Si hoy grabaras ese griterío con un celular, hay varios que no trabajarían más", agregó.

El actor precisó que si actualmente él se enterara de que a su hijo lo tratan así en una grabación, frenaría la situación y no la dejaría pasar.

"Hay algunos que se volvían muy locos y parecía que se desmayaban, se ponían rojos de gritarnos. Tiraban el papel en el piso y se re contra calentaban. Algunos lloraban y todo. Si llegamos a grabar Cebollitas de nuevo, Diego está vivo y se entera de eso, se arma un quilombo terrible", manifestó.

Y añadió: "Nosotros pensábamos que era algo normal, que te griten y te cag... a ped... Hoy por hoy, si yo me entero que a mi hijo un director le grita de esa manera como nos gritaban a nosotros es para matarlo, no tenía nada que ver. Yo veía a compañeros llorando, pasándola mal".

"A todos nos hacían lo mismo, a Dalma la cagaban a pedos también. Si un padre hubiese visto como nos gritaban, se metía a frenar eso. Te lo puede decir cualquier cebollita. Yo te digo lo que viví en las grabaciones y esto nunca se dijo por miedo a que no te llamen más", afirmó.

Spider-Man Lee También > Andrew Garfield estará en "Spider-Man: No way Home" (y la última confirmación viene de una golosina)

Por otro lado, también aseguró que durante las grabaciones de "Chiquititas" se vivieron situaciones similares, e incluso que los encerraban en una pieza que ellos denominaron "la pecera" o "el corral", para tenerlos a todos juntos y ordenados.

¿Qué dicen sus compañeros de elenco?

Brian Caruso, que interpretó a "Gamuza" en el programa de Telefé, declaró que las cosas no fueron tan así, al menos no para él.

"Trabajar con muchos chicos se puede complicar, pero no es que nos retaban o gritaban. Cuando las escenas se repetían genera entre comillas pérdida de tiempo, pero no sentí que nos retaran ni gritaran por eso. A veces se enjaban cuando las escenas se repetían muchas veces, yo no repetía muchas", señaló.

Spider-Man Lee También > Andrew Garfield estará en "Spider-Man: No way Home" (y la última confirmación viene de una golosina)

En tanto, su compañero, Leonardo Centeno, quien dio vida a "Hipólito", coincidió con los dichos de Yacuzzi. "A la distancia nos dimos cuenta de un montón de cosas que pasaban que no estaban bien y en el momento las veíamos así, estaban naturalizadas", sostuvo.

En diálogo con Infobae, recordó "excesos verbales, encontrase con adultos exacerbados y cosas que con el cambio de época no podrían suceder. En todas las series que estuve siendo chico, laburo desde los nueve, vi cosas que tenían que ver con el trato a los niños que no estaban buenas, se sabía que había directores o productores que no tratan bien".