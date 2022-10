Guarello critica a Sánchez, Vidal y Medel por no estar en libro de Mineduc: "Es una vergüenza"

Según precisa el mismo texto de Marcelo Simonetti, los futbolistas "a través de su común representante no aceptaron ser ilustrados".

La publicación del libro del Mineduc “Héroes y Leyendas del Deporte Chileno” causó polémica luego de que los futbolistas Alexis Sánchez, Gary Medel y Arturo Vidal s e negaran a aparecer .

El texto, escrito por Marcelo Simonetti e ilustrado por Fabián Rivas, homenajea a destacados deportistas chilenos. A pesar de lo anterior, los tres futbolistas, pilares de la Generación Dorada de La Roja, no aparecen porque presuntamente “a través de su común representante, no aceptaron aparecer ilustrados”.

El comentarista Juan Cristobal Guarello criticó en Teletrece Central a los tres futbolistas, diciendo que “¿por qué el común representante (Fernando Felicevich) no quiso que sus regalones no aparecieran? Porque iban a ser humillados o porque no les iban a pagar”.

“Tiene que haber sido tal el maltrato a los autores que tuvieron que manchar su obra”, agregó. En esta línea mencionó que “esto es una vergüenza, ustedes siempre están llorando por el apoyo… los quieren homenajear con ilustraciones bonitas y piden plata ”.

“A menos que los jugadores no se enteraran”, añadiendo que “los escritores no debieron haber preguntado. Libertad de prensa”.

“ Yo no recuerdo un episodio más rata en la historia del fútbol chileno ”, concluyó enojado.