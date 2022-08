Habla venezolana del viral de TikTok: Me llamó mi mamá que vive en Venezuela, me vio en las noticias

Su nombre es Lina Báez, tiene 24 años y se fue a Puerto Montt cansada de Santiago.

Viral se hizo una joven venezolana que publicó un video de TikTok "advirtiendo" a las chilenas para que cuiden a sus maridos.

“Chilenas, cuiden a sus maridos, preciosas, porque llegan las venezolanas, les hacen sus arepitas, le dan su totonita y… ¡Bórralo!”, expresó la mujer en la red social, haciéndose viral rápidamente.

Pues la joven habló por primera vez tras la viralización. Su nombre es Lina Báez, tiene 24 años y vive en Puerto Montt: "Me llamó mi mamá que vive en Venezuela, me vio en las noticias de allá. Yo creo que hasta los chinos están poniendo lo mío con traductor", aseguró sobre su repentina popularidad.

En entrevista con LUN, la mujer entregó más detalles sobre su vida en el país. Asegura que la "loquera" de Santiago no es para ella.

"Se ve la gente peleando, el tráfico. La policía a cada ratico para a la gente que camina y el extranjero no puede andar tranquilo, seas mujer u hombre, te piden documentación. Es mucha loquera. Acá me gusta que estoy muy cerca de la playa, hay muchos miradores lindos", expresó.

A pesar de la lejania con la capital, Lina ya tiene amigos en su nueva ciudad.

"En santiago tengo mi gente que conozco de siempre. Aquí no conozco mucho, conozco pocos, pero los pocos que conozco son del 10. Cuando quiero ir de rumba, voy", afirmó.

Además, tampoco le falta algo clave en la comida venezolana: Las arepas. "Encuentro la harina (de maíz), la sal y el agua en todos lados, al igual que el queso, el jamón y el huevo. Acá hay harina de pan, se consigue en una bodeguita. Yo me demoro entro 20 a 25 minutos en prepararlas. Yo las frío, me más las cosas fritas", agregó.

También confiesa que le sorprende el uso de la palta en el país, ya que "el aguacate (palta) en mi país se pica y se le echa los trocitos, aquí ustedes lo echan como salsa y lo veo raro. No tiene el mismo sabor". Y no le gustan los completos, ni el churrasco.

Sobre las amenazas recibidas por el video viral, Báez aseguró que "yo le voy a decir algo y que quede ahí bien grande: yo ando con alguien que no duerme y no descansa que se llama papá Dios y yo ando cubierta con la sangre de Cristo y nada me pasará. Esas amenazas y cosas no me valen porque nunca le he quitado el marido a nadie. ¿Usted cree que si yo le hubiese quitado el marido a alguien o hubiera alguien que pudiera decir algo malo de mí, ya no habría salido?".