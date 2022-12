Harry Styles gana reconocimiento por rechazar un nugget de pollo en pleno concierto

El cantante recibió el premio al Mejor Momento Viral para Animales de los Libby Awards, organizado por la entidad "Personas por el Trato Ético de los Animales" (PETA).

Un particular reconocimiento obtuvo el ex integrante de la banda One Direction, Harry Styles.

El popular artista recibió el premio de Mejor Momento Viral para Animales de los Libby Awards, organizado por Personas por el Trato Ético de los Animales (PETA).

Todo ocurrió hace unos meses atrás en medio de un concierto en Nueva York. Fue allí cuando Styles recibió un nugget de pollo por parte de una fan.

Tras este acto, el cantante manifestó su agradecimiento, pero recordó en el escenario que él no come carne, por lo que devolvió el obsequio a la fanática.

El momento fue captado por varios asistentes en el evento, quien compartieron un video que se volvió viral en la internet.

Otro de los nominados a los que les ganó Harry Styles son: Bella Hadid, Jimmy Fallon, Kourtney Kardashian y Travis Barker.