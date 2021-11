Sin Samantha: HBO Max anuncia fecha de estreno de 'And just like that' y muestra primer adelanto

El día del estreno de la secuela de Sex and The City se lanzarán los dos primeros capítulos; los ocho restantes se estrenarán semanalmente cada jueves.

En medio de la locura del 'Disney Plus Day', HBO Max no quiso ser menos y lanzó este viernes el primer adelanto de la secuela de la exitosa serie "Sex and the City", llamada "And Just Like That" .

Si bien se sabía que su estreno está previsto para diciembre, la plataforma de streaming confirmó la fecha oficial de salida de la serie: será el jueves 9 de diciembre.

El día del estreno se lanzarán los dos primeros capítulos; los ocho restantes se estrenarán semanalmente cada jueves.

La serie se centra de nuevo en el grupo de amigas compuesto por Carrie (Sarah Jessica Parker), Miranda (Cynthia Nixon) y Charlotte (Kristin Davis), mostrándo la complicada realidad de la vida y la amistad a sus 50 años.

En este nueva edición, habrán nuevos personajes pero también se extrañarán otros. La ausencia de Samantha (Kim Cattrall) fue algo que golpeó a todos los fanáticos de la serie.

La directora de contenido de HBO Max, Casey Bloys, indicó que "al igual que en la vida real, la gente entra en tu vida, la gente se va. Las amistades se desvanecen y comienzan nuevas amistades. Los amigos que tienes cuando tienes 30, es posible que no los tengas cuando tienes 50", declaró, como una forma de explicar la salida del personaje de Catrall.