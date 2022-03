HBO Max reconoce su mayor problema con un doloroso autotroleo

La plataforma de streaming celebró evento virtual con sus novedades para la primera parte de 2022, oportunidad en la que con humor se tomó la principal crítica de sus usuarios.

Poco más de 7 meses lleva HBO Max en América Latina, la primera región internacional para la plataforma de streaming de WarnerMedia fuera de los Estados Unidos. Su arribo no estuvo exento de problemas, algo que ya pasado el tiempo reconocen sus principales responsables.

El servicio celebró este jueves un evento virtual, donde presentaron sus principales novedades para los primeros meses de 2022, entre los que se cuenta la llegada de películas como The Batman, Los Secretos de Dumbledore, Rápidos y Furioso 9, Spider-Man: No Way Home y Morbius, entre otros.

En la presentación, el gerente general de HBO Max Latinoamérica, Luis Durán, fue el encargado de abrir los comentarios, celebrando la gran recepción que ha tenido la plataforma que ya ostenta cerca de 74 millones de suscriptores a nivel global, “superando 4 años por delante del plan inicial”.

Entre los datos destacados, señaló que la mitad de la base de sus usuarios ha visto al menos un capítulo de Friends, Game of Thrones o Big Bang Theory, sus estandartes en materia de series. Y que más del 60% de sus abonados consume activamente contenido para niños proporcionado por clásicos de Warner Bros. y Cartoon Network.

La saga de Harry Potter no quedó fuera dentro de los comentarios de sus éxitos al interior de HBO Max, puesto que constantemente figura entre lo más visto semana a semana.

Un punto llamativo a la hora de los balances fue reconocer que sus inicios no fueron perfectos. “Está claro que no todo nos ha salido bien”, dijo Durán mientras se leía un texto sobre su video haciendo alusión a la falla en los subtítulos (imagen a continuación).

“Tenemos las marcas, el contenido y el equipo para liderar streaming en Latinoamérica, pero somos conscientes que tras apenas 7 meses de vida, nos falta mucho por mejorar”, confesó.

El desorden con los subtítulos con que llegó Max a la región, fueron tema obligado de parte de sus suscriptores que por meses demandaban aquella mejora, algo que paulatinamente se fue corrigiendo aunque no totalmente.

“Seguiremos aprendiendo con la ilusión de un bebé de 7 meses y mientras tanto seguiremos ofreciendo el mejor contenido”, prometió el jefe de HBO Max para América Latina.

La falla en los subtítulos no quedó ahí. La plataforma se atrevió a compartir un video bajo la sección “Mean tweets” donde Durán leyó mensajes en redes sociales criticando la aplicación HBO Max.

El último fue el más doloroso (foto abajo), dando cuenta lo que muchos usuarios sintieron la primera vez que comenzaron a usar el servicio, con subtítulos mal dispuestos o, derechamente, faltantes; películas y series que se pegaban apenas se intentaba retroceder y menús poco amigables.

Cabe reconocer que muchos de los errores iniciales fueron corregidos, pero persisten otros que el equipo tras la aplicación espera corregir próximamente.