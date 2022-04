Hombre cancela su matrimonio después que su perro casi murió en la despedida de soltera de su novia

El animal resultó borracho durante la celebración y casi pierde la vida. El novio se descargó a través de Reddit, afirmando que su ahora ex pareja "es negligente e irresponsable".

Un hombre asegura que canceló su boda luego que su perro casi muriera durante la despedida de soltera de su prometida.

El caso fue revelado a través de la plataforma Reddit, que, según recogió Mirror, fue de autoría de un hombre de 28 años.

Ahí, el novio manifestó que "mi prometida y yo hemos estado juntos durante cuatro años, comprometidos durante seis meses" y apuntando que tiene una mascota de 7 años "que es el mejor perro que existe".

Sin embargo, también afirmó que durante la noche de un sábado, su prometida tuvo su despedida de soltera en su casa, por lo que se fue donde sus padres y dejó a su mascota .

"Me aseguré de decirle que pusiera al perro en nuestra habitación una vez que comenzara la fiesta", indicó el novio, quien también alertó que la mujer estaba demasiado ocupada como para pensar en su perro, por lo que se descuidó y junto a sus amigas terminaron dejando comestibles con alcohol y chocolate al alcance de la mascota.

El animal terminó por ingerir algunas cosas y resultó "borracho" , por lo que la llevaron a un veterinario para atenderla. El profesional reconoció que el perro había ingerido "grandes cantidades de alcohol y comestibles de chocolate".

El perro se salvó, pero la relación no, dado que tras volver a casa, el novio terminó por señalarle a su hasta ese entonces futura esposa que hiciera sus maletas y que saliera "de su casa y de su vida".

"Le dije que le dijera a sus invitados que la boda se cancelaba y que yo le diría a la mía. Ella se sorprendió, pero tomó sus cosas y se fue ", agregó.

Esto provocó que el hombre, según su relato, recibiera insultos de parte de los familiares de la mujer, por lo que decidió desahogarse en la plataforma.

"Publicar aquí me llevó a concluir que esto no se trata del perro en absoluto. Ella es negligente e irresponsable y no quiero quedarme y posiblemente ver a nuestro hijo morir en un accidente automovilístico algún día porque estaba enviando mensajes de texto o porque olvidó ponerse el cinturón de seguridad", complementó.