Hombre cumple sueño a vecino que lo cuidó de niño: Se lo llevó de viaje en avión

"No éramos parientes… pero fue y es un buen hombre", señaló Henry, quien contó cómo se gestó la relación de cariño con el hombre que lo visitaba debido a las largas ausencias de su madre y la muerte de su padre.

Un hombre llenó de emoción las redes sociales luego de confirmar que le cumplió un sueño a uno de sus vecinos, un hombre de 74 años que lo cuidó cuando era niño .

Se trata de Henry Mutube, un usuario de Facebook que relató en detalle la historia.

Por 1996, Mutube sufrió la pérdida de su padre, por lo que su madre debió trabajar dobles turnos para poder sacar adelante a la familia. Esto último provocó que pasara varias semanas fuera de casa, por lo que la mujer decidió darle una educación de calidad al niño, matriculándolo en una buena escuela en Uganda.

Fue recién en 1997 que Wilson Dhabangi, un hombre que no sabía leer ni escribir pero que sí cumplía pedidos de diferentes personas porque era muy confiable, se percató de que la madre del niño salía constantemente de casa.

Por lo mismo, decidió comenzar a visitar al pequeño Mutube. "No éramos parientes… pero fue y es un buen hombre. El primer domingo que me visitó se convirtió en el comienzo de muchas más visitas que se extendieron a lo largo de tres años".

"Era viejo, llevaba zapatillas desgastadas, no tenía zapatos y llevaba la misma camisa. Todos los niños en la escuela lo conocían como mi padre (…) no recuerdo ningún domingo que no viniera a visitarme. No importaba si llovió o no… si estaba enfermo o bien. Él iba en su bicicleta y venía a visitarme", agregó en su relato, precisando que había un tiempo de 3 horas desde ambos domicilios.

De igual forma, reconoció que varias veces le había mencionado la idea de volar.

"Durante años siempre he sentido una deuda en mi corazón por el amor que este hombre me dio. Quería darle una sorpresa. Durante el último año, he estado ahorrando dinero para que sucediera", narró Mutube, señalando que le compró un pasaje de avión para él y otra mujer que ayudó a la familia cuando su madre no estaba.

Lamentablemente, debió adelantar la sorpresa porque la única forma que tenían de abordar el avión era con un examen PCR hecho previamente. "Wilson llorón. Mi corazón se hundió", señaló con emoción.

Y también señaló que le había escrito a la aerolínea sobre la historia con Wilson Dhabangi, por lo que el personal de la aeronave colaboró con un mensaje de reconocimiento.

"Las aerolíneas de Uganda dijeron que querían celebrar a Wilson y Rebecca por el bien que me hicieron. Nos dijeron que Wilson, Rebecca y yo iríamos en clase ejecutiva. El piloto vino y dio las gracias a Rebecca y Wilson. Dijo que su historia le había inspirado. Partimos hacia Nairobi", añadió.