"Pienso casarme": Hombre que no quería estar solo fabricó muñeca de trapo y ahora es su novia

La historia del sujeto, quien vive en Bogota, Colombia, se ha vuelto viral tras compartirla en su cuenta de TikTok. Según contó, tienen dos hijos, también de trapo.

Historias virales abundan en las redes sociales. Reales o no, son compartidas y alcanzan una amplia notoriedad en todo el mundo. Y justamente la de Cristian Montenegro, de 27 años, ha llamado altamente la atención estos días, luego de generar una gran polémica.

Tras una decepción amorosa y temer quedarse solo, el hombre que vive en Bogotá, Colombia decidió fabricar una muñeca de trapo a quien llamó Natalia y ahora es su novia.

En una entrevista realizada por el usuario Daniel GTZ oficial en YouTube, el sujeto -que trabaja como constructor- aseguró que comenzaron su relación de amistad en 2021, pero rápidamente fue evolucionando hasta que se convirtieron en pareja e incluso tienen planes de casarse.

A través de videos publicados en su cuenta de TikTok, según consigna Milenio, Cristian aparece con su novia caminando por la calle, disfrutando de un picnic, andando en bus y pasando el rato en la casa.

En los mismos registros que él sube, ha explicado que tiene intenciones de casarse con la muñeca. "Con mi muchachita miramos tele y hablamos de todo. No saben cuánto la amo, he durado todo este año con ella. Pienso casarme", dijo en uno de los clips.

Instagram @elgordoylaflaca @jordimartinpaparazzi / Instagram @Shakira Lee También > "Es diva": Aseguran que Clara Chía consiguió lo que Shakira no logró en 10 años con Piqué

Y agregó: "Si no tengo pareja de verdad, sigo así, pero solo no me puedo quedar. He aprendido a valorar el amor. Valórense ustedes también".

Pero Natalia no fue la primera muñeca que fabricó, ya que en 2020 había diseñado a sus hijos: Adolfo Daniel, de unos 8 años, y Lady María, de 3.

Al viralizarse su historia en varios medios, muchos usuarios llegaron a su cuenta de TikTok para criticarlo, por lo mismo decidió desactivar los comentarios.