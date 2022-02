"No sé qué hacer": Hombre revela el último deseo de su esposa que sufre una enfermedad terminal

Tras la noticia de que a su pareja le quedaban nada más nueve meses de vida, se sintió destruido. Sin embargo, la última voluntad que le compartió su mujer lo descolocó aún más.

Reddit, un foro de discusión de temas misceláneos en internet, se ha convertido en un foco de debate luego de que un usuario compartiera una historia que causó todo tipo de comentarios entre la comunidad.

Se trata del relato que comparte un hombre que recibió el triste diagnóstico de una enfermedad terminal que padece su esposa, a quien le pronosticaron 9 meses de vida.

En ese texto, afirma que luego de una década de relación, reconoce su amor por ella y plasma su intención de cuidarla hasta el último día. Sin embargo, también comparte la inusual petición que le hizo como última voluntad: "me preguntó si me parecería bien si tuviera sexo con su ex por última vez ".

La inusual petición

En el post, el tipo explica que, se sorprendió y le preguntó "por qué diablos" quería eso. La mujer explicó que fue con su expareja con quien tuvo las relaciones "más satisfactorias y más compatibles".

"Fue una mier.. llegar a ese punto", reconoció el marido.

La disyuntiva

Luego de la incómoda situación reflexionó en si negar la petición de su esposa por su propio ego o dejarla tener relaciones con alguien con quien ella se siente mejor. "Siento que estoy en una posición en la que tengo que decir que sí porque se está muriendo. Sé lo que quiero decir, pero no sé si es correcto"

"No puedo tener esto sobre mi conciencia, pero realmente necesito decir algo al respecto y no tengo a nadie a quién pueda decírselo".

"Mi esposa tiene una enfermedad terminal. La previsión es que viva como máximo nueve meses. Por supuesto, estoy destruido. Hemos estado juntos durante una década. No recuerdo la vida sin ella y no sé qué voy a hacer cuando se haya ido. He estado haciendo todo lo posible para que los últimos días de su vida sean buenos y conceder cualquier deseo que pueda".

"Me duele tanto que el sexo con una ex aparentemente fuera tan bueno que necesita hacerlo una vez antes de morir. Simplemente odio todo sobre esto", finalizó.

Cabe señalar que el mensaje generó tantos comentarios que incluso Reddit debió bajar la publicación de su plataforma.